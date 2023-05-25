新竹天坑地下室H型鋼只打到B5？豐邑：皆依計畫施工
新竹縣議員歐陽霆今天在議會質詢時，曝光豐采520建案地下室6樓照片，畫面只見沙包和角鐵充作擋土牆，地下室也不斷滲水。歐陽霆抨擊，豐邑建設H型鋼深度只有到B5，以安全度來說，至少要打到B6樓半。豐邑機構執行長劉純芳回應說明，建案基地皆依施工計畫執行，H樁打設深度皆依計畫施工，並無議員所說不符之情事。
針對歐陽霆對建案基地地下室的狀況，提出質疑與建議，豐邑建設今天下午發出聲明表示，開挖面以角鐵、鐵板施作之目的，是為了防止外壁土壤污染施工工作面，鐵板與開挖面之間的間隙也有施作 CCP 水泥漿，防止土壤中孔隙水滲出影響土壤穩定。
另外，本案施工工法及地質條件，若於地下室注滿水來穩定地基，將使地下室開挖面土壤軟化，造成開挖面崩塌之危險，並不適合。
對於議員指出莊敬六路出現裂縫擴大為 3.5 公分，豐邑表示，這部分僅位於坍塌沉陷區域前後範圍，裂縫位置位於該社區地下室與無地下室交界處，主因為坍塌沉陷及事發後未立即回填所致，此範圍以外裂縫並無擴大情形。微型樁一般為結構體基腳不穩定的補強措施，沉陷區域並無構造物需要補強，而且沉陷區域經管線修復後，工地已採用控制性低強度混凝土材料(CLSM)確實 回填完成，並無假修復不確實。請民眾放心。
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