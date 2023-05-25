議員爆永順畜牧場排毒氣毒水 竹縣環保局將設感測器嚴防汙染

新竹縣議員羅美文在今天議會質詢時指出，湖口鄉的永順畜牧場在去年就被依違建拆除，如今卻死灰復燃，今年又開始重新營運作餿水回收與堆肥事業，導致附近臭氣沖天，還亂排廢水被驗出重金屬。新竹縣環保局長朱振群表示，將規畫裝設空氣品質微型感測器，也會派員對水、土進行採樣。

羅美文首先感謝縣府去年廢止永順畜牧場的使用許可並拆除違建，不過羅美文話鋒一轉，表示工務處雖然有拆除屋頂，但柱子還在，讓不肖業者很輕易地再次搭建違建，且從今年初起又開始違法行徑，重新營運餿水回收與堆肥事業，肆無忌憚地汙染環境，還對受害居民恐嚇。

羅美文說，居民還發現，永順畜牧場未經地主許可，擅自搭便橋跨越溝渠、毀損道路，設置鍋爐焚燒事業廢棄物發出惡臭，且廢水未經處理直接排到農村溝渠，經分析地下水樣本，發現汙泥的成分重、水也有重金屬，要求相關單位要更積極、更徹底執行公權力，為縣民討回公道。

新竹縣工務處長江良淵表示，永順畜牧場已在去年12月因違建拆除，若業者有再次搭建違建，已經請湖口鄉公所查報並排拆，也會依違反建築法函送法辦。