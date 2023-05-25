519豪雨淹慘…議員質疑未開設三級應變 竹市府還原過程

新竹市5月19日因鋒面來襲強降雨，降下高達106毫米時雨量，造成多處淹水。民進黨市議員劉彥伶今天在議會單位業務質詢，質疑當天未接獲市府開設三級應變中心的資訊，似乎未做好超前部署，也認為災後救助資訊不夠公開詳盡，財損不知向誰求助。

劉彥伶說，當天新竹地區都遭遇豪大雨侵襲，新竹縣政府發出新聞稿都有說明三級應變中心開設，但新竹市對外資訊都付之闕如，她今天追問消防局當天到底有沒有開設災害應變中心？是否有相關會議記錄與畫面？並追問相關級別的開設標準為何？

消防局長李世恭說，新竹市應變中心平時遇狀況即成立三級開設，由消防局編組成員輪值運作，屬於常設應變級別，5月19日當天在凌晨4點半就已經開設三級，並向市長高虹安電話匯報最新情形，在早上6點知道陸續發生有積淹水狀況，就提升到二級。

消防局進一步說明，19日凌晨4時至5時間降下高達106毫米時雨量，市府立即依據本市災害應變中心作業要點規定，及由中央氣象局觀測數據評估市區雨量累積已達二級，即刻提升應變中心為二級開設，各局處緊急應變小組迅速動員因應。

至於二級開設時機為何？消防局指出，氣象局連續發布豪雨特報且本市轄區24小時累積雨量達200毫米或3小時累積雨量100毫米以上時，由工務處先行進駐，其餘進駐單位成立緊急應變小組因應。提升一級開設時機則為氣象局連續發布豪雨特報，且本市轄區24小時累積雨量達350毫米時或3小時累積雨量200毫米以上。

19日當天強降雨導致仁愛街18巷的社區地下室嚴重積水，多達22輛汽車泡水「滅頂」，劉彥伶認為市府幾乎沒有發布相關救助資訊，對比隔壁新竹縣政府相關資訊說明相當完整，讓受災戶都能知道有哪些洽詢窗口，質疑市府到底有無在關懷住戶？

市府說明，19日當日稅務局數次前往現場勘災，更於5月22日前往昕弈居及興誠兩社區向主委及住戶輔導說明，並提供泡水車牌照稅溢繳稅款退還申請、房屋稅延分期申請，及綜所稅個人災害損失申報表等。民政處也有派員說明申請災害補助相關規定。

此外，社會處也指出有提供災害救助金補助，「住戶淹水救助」為民眾住屋因淹水（以臥室、客廳、飯廳及連棟之廚房、廁所及浴室為限）、自室內樓地板起計算達50公分以上者，可於災害發生後三個月之內向各區公所提出相關資料申請。