桃園大溪假日塞車嚴重 市府允加強接駁

桃園市大溪區景點名勝多，假日塞車嚴重，市府交通局目前規畫在大溪埔頂營區設置轉運站，但民代認為緩不濟急，呼籲應先效法新北九份在觀光景點設置接駁車，減少車流。交通局承諾，會努力在今年暑假前，尋求遊覽車或公車客運業者加入接駁計畫。

因應大溪假日塞車問題，市府規畫將軍方釋出的埔頂營區土地轉型利用，配合桃園捷運綠線延伸至大溪，畫設2公頃交通用地設置埔頂轉運站，紓緩大溪交通瓶頸，但該工程預計後年底才會完工。

「大溪塞車噩夢誰能解決。」李柏坊在市政總質詢表示，大溪武嶺橋每逢假日只能看到大排長龍的車陣，新北九份條件、狀況與大溪一致，但九份卻不見塞車噩夢，關鍵就是有完整接駁；大溪平日的停車空間已被本地人占滿，假日時幾乎沒有多餘停車空間提供外來遊客停放，因此以接駁方式解決大溪塞車已是勢在必行。

李柏坊說，過去大溪曾經試辦循環接駁公車，但當時環境及條件與目前完全不同，沒有木藝生態博物館，也沒有大漢溪整建，現在要真正落實接駁，並提醒遊客大溪已經沒有多餘停車空間，請民眾將車停放在指定停車場，再搭乘接駁車到老街。

交通局長張新福表示，過去辦理接駁公車循環路線，單純是為了大溪老街行人徒步區，但現在時空變了，人車越來越多，原來計畫在埔頂地區設置公車轉運站，但因土地問題可能會拖到1、2年以後。

張新福表示，解決大溪交通，短期方案是擴建大溪橋頭停車場增加停車位，再與月眉停車場一起把遊客接駁到老街；由於桃客大溪站駕駛員不足，無多餘人力投標，希望今年暑假前，尋求其他遊覽車或公車客運業者，加入接駁計畫。

觀旅局長周柏吟說，明年觀旅局將編列有關特色風景區接駁預算，會與交通局合作，尋求更多的車源，由橋頭及月眉停車場作為接駁之用。