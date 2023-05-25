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苗栗卓蘭「石虎公園」拚活化 縣府將會勘研究

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園（石虎公園）惹議閒置，縣議員陳春暖今天建議縣府設法活化。圖／陳春暖提供
苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園（石虎公園）惹議閒置，縣議員陳春暖今天建議縣府設法活化。圖／陳春暖提供

苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園（石虎公園）惹議閒置，縣議員陳春暖今天建議轉型親子公園，縣府水利處長楊明鐃答覆找鎮公所及相關團體會勘，不影響石虎棲地、通道下研究活化。

陳春暖今天在縣議會定期會總質詢，她指出，中央補助7200萬元、地方配合款1000萬元，2018年興建卓蘭鎮石虎公園，卻因生態爭議閒置，縣府近年來推動親子公園有成效，建議活化石虎公園轉型，也不會浪費投下的大筆經費。

楊明鐃認為石虎公園要拚活化，首先公所要有意願，他表示，監察院糾正的意見是大安溪生態公園，必須回復石虎棲地、通道，這個原則下，縣府邀公所、相關團體會勘，盤點公園設施活化，但因石虎公園地處偏僻，親子公園的型式恐怕不適合，還要再研究功能定位。

另，陳春暖指出，卓蘭鎮盛產水果，但目前農村普遍人力不足，尤其盛產期更是嚴重，希望縣府研擬對策幫助農民解決季節性缺工，否則農業勢必更加困難。

縣府農業處長陳樹義表示，政府開放農業外展移工，農委會第一波核定卓蘭鎮農會10人、三灣鄉農會15人、大湖地區農會15人，及泰安鄉果菜生產合作社5人，縣府持續輔導農民團體申辦農業外展移工。

他說，縣府研議今年先試辦由縣農會統籌農業外展移工，調查各地農忙時間的移工需求，再機動提供農業勞務，如果效果不錯，縣府明年再補助縣農會擴大辦理，有如成立農業外展移工資源庫，紓解季節性缺工問題。

苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園（石虎公園）惹議閒置，縣議員陳春暖今天建議縣府設法活化。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態公園（石虎公園）惹議閒置，縣議員陳春暖今天建議縣府設法活化。記者范榮達／攝影

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