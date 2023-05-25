竹北市公所「官署識別」亮相 市長鄭朝方親自參與設計

竹北市公所導入CIS企業識別系統概念，邀請在地青年設計師為公所量身打造市徽LOGO、公所建築LOGO、建設LOGO等3款竹北市公所官署識別，今起正式亮相；竹北市長鄭朝方結合科技、文化概念，親自參與設計，他表，示市公所以自身公部門單位帶頭領航，未來將透過整體性視覺管理為城市定調，提升城市美學。

鄭朝方表示，市公所3款官署識別各具設計理念，第1款市徽LOGO承襲原市徽，中間圓形上部以竹形文字呈現，下部則是北字，外圍再以梅花包覆，新設計經過重新排版，搭配竹北市公所ZHUBEI CITY OFFICE中英文字，更具現代簡約感；第2款則以公所主體建築剪影，搭配竹北市公所中英文字呈現。

第3款進化竹北建設有方LOGO，以方塊造型代表現代人每天使用的手機、平板、電腦等科技產品，同時具有資料庫概念，亦透過虛實方塊交疊，象徵虛和實之間的積體電路，代表的是科技、遠見、進化城市，以及創新、效率、精準的概念。

鄭朝方進一步表示，官署識別主體色系則以「科技銀灰」及「文化磚紅」為城市定調，銀灰色呼應竹北科技城市風，磚紅色則由市公所主體建築主色延伸，代表熱情與人文，同時象徵城市的文化軟實力。