苗栗明年加碼育兒津貼？ 鍾東錦允諾研議盡量來做

少子化衝擊，苗栗縣人口直直落，縣議員羅貴星今天在縣議會質詢，希望縣長鍾東錦明年就兌現0到2歲育兒津貼加碼的選舉政見，1年約3000萬元，鼓勵年輕人敢生、多生，鍾東錦允諾研議盡量來做。

縣議會定期會今天總質詢議程，羅貴星指出，苗栗縣人口8年前56萬7132人，持續減少到目前53萬4832人，縣府必須審慎面對少子化的危機，鍾東錦選舉期間提出加碼育兒津貼政見，也受到年輕人重視，可能無法排入明年預算，昨晚就有民眾質疑跳票。

他說，鍾東錦選縣長的加碼育兒津貼，爸媽自己帶每月2000元，有保母證照的家人幫忙帶1個月3000元，也獲得議員支持，希望明年就可以實施，加上推動「一鄉鎮一公托」，並朝提供定點育服務及夜間托育服務，多方努力打造友善育兒環境，鼓勵「敢生、多生」，外縣市的父母有更多動力移居苗栗。