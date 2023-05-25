沙包當擋土牆！新竹天坑地下室畫面曝光 H型鋼只打到B5

新竹縣議員歐陽霆今天在議會質詢時，曝光豐采520建案地下室6樓照片，畫面只見沙包和角鐵充作擋土牆，地下室也不斷滲水。歐陽霆抨擊，豐邑建設H型鋼深度只有到B5，以安全度來說，至少要打到B6樓半，質問楊文科「你敢住在裡面嗎？」新竹縣長楊文科也表示，「如果建築是合法、合規建設，如果我也有買，去住是OK的」。

歐陽霆質問楊文科，天坑事件到現在已經坍塌5次，縣長有進入到現場地下室了解狀況嗎？現在地下室6樓只有用角鐵和沙包在做支撐，導致水和沙都湧入工地中，現在建案地下室就是有滲水狀況，質問楊文科：「你敢住在裡面嗎？」同時也提問，如果在地下室注滿水來穩定地基，這樣做法是可行的嗎？

楊文科表示，工地現場他已有去勘查，但地下室沒辦法進去，至於敢不敢住，「如果建築是合法、合規建設，如果我也有買，去住是OK的」。

新竹縣工務處長江良淵則說，在地下室注滿水，這是非常專業、嚴肅的問題，還是要尊重專業技師、建築師和監造、營照的意見，專案小組中也有歐陽霆建議的技師，專案小組也召開兩次會議，如果有需要可以向技師請教。

歐陽霆也質問，豐采520建案附近的莊敬六街，從一開始出現的3公分裂縫，現在已變成3.5公分，且道路已向豐采520方向傾斜，結構技師指出，這是天坑的假修復不確實，沒有搭配微型樁，導致土地流失，他也建議施打微型樁，讓土質不要再流失。

楊文科也表示，道路有沒有傾斜，也有請專家、學者持續關心。歐陽霆此時也表示，那就是沒有要施打微型樁。這時楊文科也罕見動怒說，「不要用話術誤解人家，不是願不願意的事情，你剛說的很多話我非常不同意」。