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新竹五峰「五月桃」上市 今年依舊只有實體銷售通路
新竹縣知名的水蜜桃產季到來，五峰鄉也正式宣布「五月桃」上市，今年雖依舊採實體銷售通路，不過鄉公所表示，正規畫建置網購系統，預計明年產季就會在網路上架，讓全國消費者不必遠赴產地，也能享受到五峰五月桃的好滋味。
鄉長秋維書表示，過去五峰鄉五月桃的銷售方式都是採取實體通路銷售，受限於通路，使得五月桃的銷路無法拓展，鄉公所為了照顧農民，同時讓更多消費者可以品嘗到五月桃，因此正規畫建置網購系統，雖然今年因受限於公所去年未編列建置預算，無法趕上今年產季，但預期明年可在網路上架銷售。
五峰鄉公所表示，五峰鄉的五月桃產自海拔千公尺的山區，因為比高山水蜜桃還早上市，可以讓已經久候一整年的水蜜桃老饕可以提前品嘗水蜜桃的香甜滋味，加上五月桃生長的環境，使得五月桃酸度低、肉質細膩，相比高山水蜜桃有不一樣的風味。
公所指出，目前五峰鄉境內的早熟種五月桃種植面積約有16公頃，年產量達28公噸，每盒裝的價格約落在500元上下，相較於昂貴的水蜜桃來說親民很多，而且又有不輸水蜜桃的品質，消費者在選購時可以挑選8粒裝大顆的五月桃，或小粒裝的禮盒。
為了推廣五月桃，這個周末及下周未將在清泉部落的頭目廣場舉辦展銷活動，由在地五月桃小農販售最新鮮採摘的五月桃，同時鼓勵遊客趁此機會到五峰遊玩，五峰不僅有五月桃，還有張學良文化園區、清泉風景區等景點，歡迎遊客上山感受五峰的好山好水。
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