快訊

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜特納83歲逝世

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批就近入學跳票 竹市府：審慎研議

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市學區劃分議題受到家長關注，市府教育處昨赴議會專案報告，多名議員認為仍未見具體規畫，民進黨團更批評市長高虹安的「就近入學」今年確定跳票，讓市民失望。教育處長童鳳嬌說，民眾針對學區劃分意見不一，採共同學區學校也難直接一刀劃分，仍須審慎研議，並且搭配居住事實查核、新建校舍等配套因應。

教育處指出，依相關辦法，學區劃分為每年11月提報調整，竹市學校目前有單一、開放與共同學區3類型，分析學區劃分爭議在於民眾意見不一、總量限制、入學資格訂定，如就近入學、維持原學區就有2派主張，市府面臨兩難。

教育處說，單一學區有助學校確認學生來源及預估新生人數，共同學區則可提供家長不同教育選擇，但會造成學校學生人數及班級數不穩定，對學校校務經營有困難。此為長期存在問題，無法在一次學區劃分委員會中斷然論定，需要審慎評估。

針對專案報告內容，民進黨團並不埋單，批市長高虹安「選前開支票，選後就跳票」，選前用「學區重劃」騙選票，選後發現困難，便以不能倉促變動為由搪塞。

民眾黨議員宋品瑩、時代力量議員蔡惠婷則肯定市府傾聽民意，著手檢討學區劃分，希望做好相關配套措施，兼顧學生的權益。

議員 高虹安 民進黨

延伸閱讀

民進黨團批高虹安「就近入學」跳票 竹市府：審慎研議

逛這3市場自備購物袋 竹市府抽獎送500元買菜金

北大國中擴大學區吵翻天 教育局做出決定「加一班」

現代孟母難為！北市三所國小學區宅單價破百萬

相關新聞

啟動罷免楊文科 反生命園區自救會：楊未聽取民意

新竹縣反生命紀念園區自救會最近發起罷免縣長楊文科，準備籌組「罷楊聯盟」，號召民眾參與，目標在縣長上任周年提交選委會成案。...

開車族占道 「長庚驛站」轉運 公車打結

桃園市龜山區「長庚驛站」計畫雖然完工，開車族卻仍習慣到林口長庚醫院停車場停車，由於車位有限，造成排隊隊伍過長並占用車道，...

未達1公頃農林地設露營區 苗縣通過首案

苗栗縣露營區數量在國內名列前茅，先前因無法源依據，未合法化場地高達315處，中央去年7月發布「露營場管理要點」，輔導面積...

綠批就近入學跳票 竹市府：審慎研議

新竹市學區劃分議題受到家長關注，市府教育處昨赴議會專案報告，多名議員認為仍未見具體規畫，民進黨團更批評市長高虹安的「就近...

新竹五峰「五月桃」上市 今年依舊只有實體銷售通路

新竹縣知名的水蜜桃產季到來，五峰鄉也正式宣布「五月桃」上市，今年雖依舊採實體銷售通路，不過鄉公所表示，正規畫建置網購系統...

竹市「建築工地檢查小組」遭批疊床架屋 市府澄清：全新功能

近月包括新竹縣、台中市、台北市陸續發生建築工地引發的天坑、吊車吊臂砸落等重大工安事件，新竹市政府近期成立「建築工地檢查小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦