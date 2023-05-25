綠批就近入學跳票 竹市府：審慎研議

新竹市學區劃分議題受到家長關注，市府教育處昨赴議會專案報告，多名議員認為仍未見具體規畫，民進黨團更批評市長高虹安的「就近入學」今年確定跳票，讓市民失望。教育處長童鳳嬌說，民眾針對學區劃分意見不一，採共同學區學校也難直接一刀劃分，仍須審慎研議，並且搭配居住事實查核、新建校舍等配套因應。

教育處指出，依相關辦法，學區劃分為每年11月提報調整，竹市學校目前有單一、開放與共同學區3類型，分析學區劃分爭議在於民眾意見不一、總量限制、入學資格訂定，如就近入學、維持原學區就有2派主張，市府面臨兩難。

教育處說，單一學區有助學校確認學生來源及預估新生人數，共同學區則可提供家長不同教育選擇，但會造成學校學生人數及班級數不穩定，對學校校務經營有困難。此為長期存在問題，無法在一次學區劃分委員會中斷然論定，需要審慎評估。

針對專案報告內容，民進黨團並不埋單，批市長高虹安「選前開支票，選後就跳票」，選前用「學區重劃」騙選票，選後發現困難，便以不能倉促變動為由搪塞。

民眾黨議員宋品瑩、時代力量議員蔡惠婷則肯定市府傾聽民意，著手檢討學區劃分，希望做好相關配套措施，兼顧學生的權益。