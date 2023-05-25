啟動罷免楊文科 反生命園區自救會：楊未聽取民意

新竹縣反生命紀念園區自救會最近發起罷免縣長楊文科，準備籌組「罷楊聯盟」，號召民眾參與，目標在縣長上任周年提交選委會成案。楊文科昨表示，任何公共政策都依法來做，並考量大眾利益，會盡最大力量持續溝通，如果反對意見是對的，也會修正原來的計畫。

新竹縣長楊文科持續推動在湖口鄉建置縣立生命紀念園區，引發民眾抗爭，愈演愈烈；議員蔡蕥鍹昨在議會總質詢提醒，不滿聲浪已延燒到竹北，罷免聲量愈來愈大。

楊文科表示，所有反對的聲音，他都會盡最大力量持續溝通，相信一定有些事情大家還沒有想清楚，但只要大家有意見，他一定會好好溝通，有意見也會向民眾好好說明，如果反對的意見是對的，他也會修正原來的計畫。

但不願透露姓名的自救會長認為縣府根本一意孤行，不重視民眾權益，反而重視企業和建商；會長說，自救會只能擴大訴求，決定透過罷免讓縣府了解民眾態度，這幾天正式公布消息，民眾陸續響應，新豐參與度最高，其次是竹北，已在前晚串連起來，後續將聯繫其他自救會。

竹縣反生命紀念園區自救會強調，罷免行動跨黨派，準備籌組「罷楊聯盟」，預計募集100名「罷楊尖兵」，現已達半數，每位尖兵負責50人連署，要在3個月內達到5千人提案門檻，目標今年12月26日提交成案。

另一團體、反對縣府生命園區湖口自救會會長陳岫玫說，湖口鄉親目前無高度共識，不會貿然跟進，對罷免行動給予尊重，不置評論。