快訊

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜特納83歲逝世

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未達1公頃農林地設露營區 苗縣通過首案

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府輔導未達1公頃農林用地的露營設施申請案，在泰安、南庄、苗栗、獅潭、大湖等地已辦6場說明會。圖／苗栗縣府提供
苗栗縣政府輔導未達1公頃農林用地的露營設施申請案，在泰安、南庄、苗栗、獅潭、大湖等地已辦6場說明會。圖／苗栗縣府提供

苗栗縣露營區數量在國內名列前茅，先前因無法源依據，未合法化場地高達315處，中央去年7月發布「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化；苗栗縣文化觀光局辦理多場說明會鼓勵業者依規申請，最近審議通過首件申請案。

縣府去年10月邀集相關單位召開受理露營場業務研商會議並取得共識，共同輔導民眾申辦露營設施，12月底在泰安鄉公所召開首場申辦說明會，並接連在南庄、苗栗、獅潭、大湖、泰安等地召開6場，許多業者參與。

文觀局表示，最近審查完成全縣第一件農地容許使用露營相關設施申請案，位於苑裡鎮蕉埔國小附近，全案為新設露營區，申請總面積2532平方公尺，屬於山坡地保育區農牧用地，5月19日發文同意容許使用露營設施，依規定十分之一面積可施設管理室、衛生等設施，容許面積約250平方公尺。

文觀局指出，縣內未達1公頃的農牧用地及林業用地設置露營區的申請案已有20餘件，件數與其他縣市相較算是-高的；至於面積大於1公頃者可朝休閒農場方向發展，依規定場內可設露營設施。

露營區 苗栗縣 觀光局

延伸閱讀

未達1公頃農林用地申設露營區 苗縣審議通過首件申請案

日本關東好奢華！全棟都有專屬掛流式天然溫泉的豪華露營在這裡

春天就要去露營！7個苗栗露營區推薦 豪華露營車、溫泉野營、超美雲海景色全都有

苗縣立委國民黨內初選邱鎮軍出線 前縣長徐耀昌落馬

相關新聞

啟動罷免楊文科 反生命園區自救會：楊未聽取民意

新竹縣反生命紀念園區自救會最近發起罷免縣長楊文科，準備籌組「罷楊聯盟」，號召民眾參與，目標在縣長上任周年提交選委會成案。...

開車族占道 「長庚驛站」轉運 公車打結

桃園市龜山區「長庚驛站」計畫雖然完工，開車族卻仍習慣到林口長庚醫院停車場停車，由於車位有限，造成排隊隊伍過長並占用車道，...

未達1公頃農林地設露營區 苗縣通過首案

苗栗縣露營區數量在國內名列前茅，先前因無法源依據，未合法化場地高達315處，中央去年7月發布「露營場管理要點」，輔導面積...

綠批就近入學跳票 竹市府：審慎研議

新竹市學區劃分議題受到家長關注，市府教育處昨赴議會專案報告，多名議員認為仍未見具體規畫，民進黨團更批評市長高虹安的「就近...

新竹五峰「五月桃」上市 今年依舊只有實體銷售通路

新竹縣知名的水蜜桃產季到來，五峰鄉也正式宣布「五月桃」上市，今年雖依舊採實體銷售通路，不過鄉公所表示，正規畫建置網購系統...

竹市「建築工地檢查小組」遭批疊床架屋 市府澄清：全新功能

近月包括新竹縣、台中市、台北市陸續發生建築工地引發的天坑、吊車吊臂砸落等重大工安事件，新竹市政府近期成立「建築工地檢查小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦