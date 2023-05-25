未達1公頃農林地設露營區 苗縣通過首案

苗栗縣露營區數量在國內名列前茅，先前因無法源依據，未合法化場地高達315處，中央去年7月發布「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化；苗栗縣文化觀光局辦理多場說明會鼓勵業者依規申請，最近審議通過首件申請案。

縣府去年10月邀集相關單位召開受理露營場業務研商會議並取得共識，共同輔導民眾申辦露營設施，12月底在泰安鄉公所召開首場申辦說明會，並接連在南庄、苗栗、獅潭、大湖、泰安等地召開6場，許多業者參與。

文觀局表示，最近審查完成全縣第一件農地容許使用露營相關設施申請案，位於苑裡鎮蕉埔國小附近，全案為新設露營區，申請總面積2532平方公尺，屬於山坡地保育區農牧用地，5月19日發文同意容許使用露營設施，依規定十分之一面積可施設管理室、衛生等設施，容許面積約250平方公尺。

文觀局指出，縣內未達1公頃的農牧用地及林業用地設置露營區的申請案已有20餘件，件數與其他縣市相較算是-高的；至於面積大於1公頃者可朝休閒農場方向發展，依規定場內可設露營設施。