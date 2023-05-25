開車族占道 「長庚驛站」轉運 公車打結

桃園市龜山區「長庚驛站」計畫雖然完工，開車族卻仍習慣到林口長庚醫院停車場停車，由於車位有限，造成排隊隊伍過長並占用車道，常讓公車無法順利停靠或駛離，交通再度打結；市府交通局將持續研議調整公車停靠位置，也呼籲民眾多利用其他停車場。

桃園市議員孫韻璇昨在議會總質詢指出，行政院長陳建仁16日視察長庚驛站人行道無障礙、安全暢行人本環境改善完工成效，並予肯定，但當天就有民眾反映驛站周邊不少問題，包括林口長庚醫院的停車場入口等候車輛常排長龍，阻擋同一邊多班的公車停靠和離開月台。

孫韻璇指出，林口長庚醫院在復興一路的立體停車場，常有車輛排隊等著進入，占用車道，等於圍住客運分色站月台，讓搭車民眾很不方便，甚至派人勸導才肯離開。

孫韻璇說，每天有40條路線公車、2萬人旅次在長庚驛站轉運，市府畫設分色車格引導不同客運停靠，又有指示方便候車的民眾辨識，用意很好，但長庚停車場問題不解決，其他做得再好也沒用。

另有民眾抱怨，因為復興一路車道被排隊車輛占用，就醫和通勤民眾有時須在車道上下車，容易發生危險；還有很多長者和行動不方便的人搭客運，但低底盤公車卻很少。

交通局長張新福說，長庚醫院停車場確實很熱門，但汽車車格只有100多個，供不應求，才會有進場車輛干擾客運公車停靠和離開情形，不過隨著機捷A8站（林口長庚站）的客運接駁轉運站啟用後，已有不少路線改到轉運站停靠，現在復興一路取消不少路線，狀況會逐漸改善。

張新福表示，希望開車民眾能多利用其他停車場，包括靠近長庚人工湖的轉運站停車場，有580汽車格；交通局也會持續研議把林口長庚醫院停車場外的客運，再調整一部分路線到靠近兒童醫療大樓，在不影響路邊店家做生意的前提下發揮分散作用，讓搭車更方便安全。