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迎義民祭235年 新竹縣將以舞台劇巡迴聯庄祭典區學校

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
「義進校園」昨天在新埔國小演出，為系列活動揭開序幕。圖／竹縣府提供
「義進校園」昨天在新埔國小演出，為系列活動揭開序幕。圖／竹縣府提供

新竹縣最盛大的客家民俗「義民祭」將迎來235年祭典，新竹縣今年除了依循傳統由15聯庄輪流祭祀外，還將推行「義進校園」計畫，以沉浸式劇場方式將義民故事帶入校園，為義民祭系列活動揭開序幕。

義進校園計畫是由新竹縣府邀請哇哈哈劇團串聯新竹故事館共同策畫執行，以1786年林爽文事件的義勇軍故事為背景，在舞台劇當中加入魔術、遊戲、客語教學等環節，讓學生在觀賞中獲得樂趣、認識歷史，感受義勇軍為了守護家園硬頸拚搏的勇氣。

「義進校園」系列活動，將從6月起巡迴祭典區周邊學校演出，分別於6月7日在寶石國小、6月27日在新星國小、6月29日在太平國小演出，要讓更多學生提升及凝聚對客家文化、義民信仰的認同感。

縣長楊文科表示，義民節為每年農曆7月20日，是客家文化非常重要的日子，除了傳統祭祀典禮由15聯庄輪流辦理外，神豬、神羊比賽也是義民節的重頭戲，藉由義民節中元祭典，紀念義民爺的忠義精神。

新竹縣文化局長李安妤表示，教育局與文化局舉辦「義進校園」活動，希望將客家文化帶進校園，透過計畫，讓學子們一起認識先民愛鄉愛土的偉大事蹟，今年以活潑多元性的表演形態，把義民的故事帶入校園，讓更多師生認識義民信仰文化。

「義進校園」昨天在新埔國小演出，為系列活動揭開序幕。圖／竹縣府提供
「義進校園」昨天在新埔國小演出，為系列活動揭開序幕。圖／竹縣府提供

新竹 客家文化 文化局

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