苗栗頭份中山市場安置爭議難歇 數百攤商陳情盼就近安置
苗栗縣頭份市中山市場改建案引發攤商安置及中繼市場地點爭議，今天下午中山市場自治會帶領攤商數百人到市公所遞交陳情書，要求「就近安置」將影響攤商生計降至最低，多名議員到場，質疑市公所缺乏溝通及具體方案就想強制將中繼市場移至遠離中山市場的「公11」用地，但市公所強調已辦理多次說明會，也提過各項具體方案。由於雙方各說各話，攤商安置爭議仍陷僵局。
中山市場建築被鑑定為危樓，市公所爭取改建多年，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫經費補助改建市場大樓，但中繼市場在「公11」的安置方案，地方有正、反意見，迄今未達共識。市公所提出中繼市場工程及安置經費3500多萬元的墊付案日前也被代表會擱置，改建案陷入停擺困境。
中山市場攤商自治會副會長塗福錢等幹部下午帶領大批攤商到市公所藝文廣場陳情抗議，強調他們不反對市場改建，但市公所選擇「公11」的安置地點，攤商都認為不合適，希望能在市場周邊就近安置，設早市攤販集中區，縣議員陳光軒、曾玟學、徐功凡等人到場聲援，質疑市公所欠缺溝通，也未充分評估或詳列各項具體安置方案的優缺點，執意要攤商遷至公11，將影響大中正商圈繁榮。
頭份市公所由秘書萬榮達出面接受陳情書，他強調中繼市場選址已開過多次說明會協調，並請攤商集思廣益提供適當地點，但逐一評估，只有尚順廣場附近的公11用地適合，腹地大且足夠容納多達300多攤的所有內攤、外攤，但他說明時，陳情攤商頻頻鼓譟「有請市長」，並拉布條批市公所「壓霸」、「獨行」。
警方派遣警力現場維護秩序及蒐證，陳情抗議過程平和，羅雪珠受訪時強調她也是攤商出身，可感受攤商擔心生計的情緒，但中山市場危樓改建勢在必行，也歷經多年研議，市公所不可能溝通不足，也提出過多項安置地點選址方案，一些攤商要求就近安置，但如果在中山路延伸設攤，內攤生鮮冷凍機具擺設困難、汙廢水及垃圾、工區安全問題都有困難，沿路店家也難接受，下周經濟部將審查中山市場改建案，攸關上億元補助經費，希望攤商能「冷靜思考」，共創地方多贏局面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言