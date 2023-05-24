苗栗頭份中山市場安置爭議難歇 數百攤商陳情盼就近安置

苗栗縣頭份市中山市場改建案引發攤商安置及中繼市場地點爭議，今天下午中山市場自治會帶領攤商數百人到市公所遞交陳情書，要求「就近安置」將影響攤商生計降至最低，多名議員到場，質疑市公所缺乏溝通及具體方案就想強制將中繼市場移至遠離中山市場的「公11」用地，但市公所強調已辦理多次說明會，也提過各項具體方案。由於雙方各說各話，攤商安置爭議仍陷僵局。

中山市場建築被鑑定為危樓，市公所爭取改建多年，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫經費補助改建市場大樓，但中繼市場在「公11」的安置方案，地方有正、反意見，迄今未達共識。市公所提出中繼市場工程及安置經費3500多萬元的墊付案日前也被代表會擱置，改建案陷入停擺困境。

中山市場攤商自治會副會長塗福錢等幹部下午帶領大批攤商到市公所藝文廣場陳情抗議，強調他們不反對市場改建，但市公所選擇「公11」的安置地點，攤商都認為不合適，希望能在市場周邊就近安置，設早市攤販集中區，縣議員陳光軒、曾玟學、徐功凡等人到場聲援，質疑市公所欠缺溝通，也未充分評估或詳列各項具體安置方案的優缺點，執意要攤商遷至公11，將影響大中正商圈繁榮。

頭份市公所由秘書萬榮達出面接受陳情書，他強調中繼市場選址已開過多次說明會協調，並請攤商集思廣益提供適當地點，但逐一評估，只有尚順廣場附近的公11用地適合，腹地大且足夠容納多達300多攤的所有內攤、外攤，但他說明時，陳情攤商頻頻鼓譟「有請市長」，並拉布條批市公所「壓霸」、「獨行」。