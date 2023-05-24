罷免楊文科意見分歧？ 反生命園區湖口自救會：不跟進

新竹縣反生命紀念園區自救會宣布要罷免新竹縣長楊文科，消息傳出，引發輿論，另一邊反對縣府生命園區湖口自救會出面澄清「不跟進罷免」，他們憂心「就算成功罷免了縣長，下一位縣長若要蓋生命園區，那有意義嗎？」

新豐代表、湖口自救會成員姜政焜說，這是新豐少數人所發起的罷免，但不代表全部反生命園區的立場，他說，日前已經有進行連署，加上日前在說明會大肆抗爭，要把民眾的力量聚集起來，用力的反對蓋生命園區，而非另闢戰場去罷免縣長楊文科，「老實說，就算罷免了縣長，下一位縣長如果還是要蓋生命園區，那還有意義嗎？」

姜政焜說，他希望能澄清此事，因為知道全縣對於生命園區興建一案，有反對的人，也有贊成的，他不希望被外界誤會為自救會的目的是為了罷免縣長，更擔憂成為接下來選舉的鬥爭，反生命園區的議題不能被模糊化，「生命園區的問題還沒有結束，要繼續堅持。」

事實上，6月8日監委將到新竹縣傾聽民意，自救會也有意到場向監委陳情。姜政焜說，自救會將繼續努力反對，讓全縣認同，也盼縣長、縣府能了解民眾心聲。

反對縣府生命園區湖口自救會會長陳岫玫也說，湖口目前沒有高度共識下不會冒然跟進，新豐的罷免行動給予尊重不置評論。