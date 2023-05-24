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桃園大溪景觀電梯6年壞近30次 市府專家找到原因了

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市大溪區透明景觀電梯自2017年啟用以來，出現了近30次故障。圖／市府觀光局提供
桃園市大溪區透明景觀電梯自2017年啟用以來，出現了近30次故障。圖／市府觀光局提供

桃園市大溪區透明景觀電梯自2017年啟用以來，出現了近30次故障。最近一次發生在4月底，導致電梯關閉直到5月12日才重新啟用。然而，近日又有遊客發現，修好1周後電梯竟然再次故障並封閉。桃園市觀旅局風景管理處表示，疑似因為小動物進入內部造成變頻器故障。

大溪透明景觀電梯位於大溪橋旁，高約16公尺，尤其是在假日，遊客特別多，在之前遊客必須從大慶洞口走階梯步道才能到達大溪老街，對於年長者和有行動障礙的人來說不太方便。因此，市府設置了透明景觀電梯，提供無障礙的通行空間，方便遊客觀光，電梯的使用率相當頻繁。

桃園市風景區管理處表示，疑因小動物進入內部造成變頻器故障，他們將對電梯進行全面檢查，預計在5月底完成修復工作。觀旅局長周柏吟指出，電梯的原始設計與實際使用需求不符，廠商來自國外，雖然外觀美觀，但可能在台灣的環境中適應不良。將考慮是否有可能整組更換電梯，以解決這個問題。

對此，風景區管理處解釋說，經過檢修發現，電梯內部有小動物的糞便，推測有小動物從縫隙進入，導致了電梯變頻器的故障。由於電梯的使用率很高，且材質為玻璃，也存在過熱問題，這次的故障比較嚴重，需要更換相關零件。同時，他們也將對整座電梯的設備進行全面檢查，預計在5月底完成修復工作。

周柏吟分析，電梯是由荷蘭廠商設計，當初的規劃與實際使用需求明顯不符。由於其所在位置位於山區，會受到許多自然環境因素的影響，因此變得「美觀有餘但水土不服」，實用度和負載力都受限。考慮遊客前往大溪觀光便利性，將進一步評估是否在現場整組更換，提供民眾耐用且方便的電梯設備。

建築師黃潔如表示，有看到照片中電梯基座的地方長青苔，有可能防潮裝置沒有做好，若是有小動物入侵的話，可能要先釐清是哪一種動物，如果是昆蟲，就要加裝防蟲設施，如果是田鼠之類的動物誤闖受困，要考慮如何排除。不過還是要看整體的自然環境而定，並且把施工品質做好，使用的狀況才能正常。

電梯 桃園

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