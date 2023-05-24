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小心！桃園100處高發事故路口取締 中壢區、桃園區這5地方最嚴重
桃園市警局配合警政署執行「行人高發事故路口精緻執法」，連日加強取締100處高發事故路口不禮讓行人，今天下午統計全桃過去2天取締341件，又以中壢區中央東路及延平路口、延平路及中美路口，桃園區南平路及中正路口、春日路及民光東路口，中壢區中央西路及中豐路口5大路口違規最嚴重、取締最多。
市警局交通大隊及10個分局執行「行人高發事故路口精緻執法」至6月5日，交大隊長林鼎泰表示，這段時間針對桃園區23處、中壢21處、楊梅區9處、大園區3處、觀音區1處、大溪區4處、平鎮區8處、龜山區10處、八德區10處、龍潭區5處及蘆竹區6處共100處高發事故路口強力執法取締，希望有效降低傷亡，並籲請汽機車行經各路口禮讓行人，以免被罰。
桃園100處高發事故路口執法，過去2天弱虫取締，首日取締汽機213件開罰後，第二天取締下降至128件，前兩天共取締341件，又以中壢區中央東路及延平路口19件、中壢區延平路及中美路口15件、桃園區南平路及中正路口12件、桃園區春日路及民光東路口11件、中壢區中央西路及中豐路口10件，是違規嚴重5大路口，汽機車違規不讓行人總共67件，車土分別接到汽車3600元及機車1200元罰單。
交通大隊表示，分析交通事故肇事因素，以「只要車輛違反號誌指示」為主要肇事責任，為期15天的行人高發事故路口精緻執法，針對全市百處車禍事故、違規嚴重路口加強取締，尤在桃園、中壢5大違規不讓人最嚴重路口，呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿違規行駛，尊重行人優先，不要與自己荷包過不去。
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