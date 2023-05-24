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竹市蓋關埔空橋要花5.2億元 議員質疑中央補助從何來？

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府將在慈雲路、埔頂三路口興建首座空橋。報系資料照
新竹市政府將在慈雲路、埔頂三路口興建首座空橋。報系資料照

新竹市議會今天安排市府專案報告關埔地區空橋規畫進度與內容，4期經費要5.2億元，其中78％經費將爭取中央補助款，被多名議員質疑經費分擔過於樂觀，若最後只能靠科管局4600多萬元經費興建，空橋要花9年才能蓋好，要求市府說明相關配套。

市府工務處回應，市府2021年曾向中央爭取空橋規畫補助，當時因為被認為與拆天橋政策趨勢相違背未獲同意。目前市府確定要分4期興建，市長高虹安4月透過立院考察爭取希望納入中央專案補助，5月初已發函竹科管局核轉行政院爭取，待科管局回覆。

關埔地區都市計畫設有空橋串連規畫受地方關注，高虹安去年選舉期間喊出「2025年光埔全區空橋完工」，上任後積極推動關埔地區空橋設置計畫。市府工務處、都發處今天報告分4期推展，首期為埔頂三路、慈雲路空橋預計年底工程發包，工期9個月。

關埔地區空橋生活圈人行立體連通系統建設經費（第1至4期）約5億2775萬4717元，市府今天報告將向中央爭取78%經費4億1164萬元，剩餘1億1611萬餘元由市府自籌。這樣的經費分擔比例，引起不少議員關切，紛紛質疑若中央不補助，該如何推動。

民進黨市議員曾資程說，經費是關鍵，若中央沒相關預算科目，市府配套為何，高虹安必須說明清楚；市議員陳建名也質疑，高虹安選前開支票，承諾全區空橋2025年前完工，但現在只能完成一期，黨團要求高虹安緊急提出追加減預算，自籌款項興建。

「科管局1年回饋金約4600萬元，要補助9年才能蓋好空橋。」綠黨市議員劉崇顯也認為，中央補助仍不明朗，若單靠科管局回饋金根本緩不濟急，且報告說明第3期空橋於2026年完工，也宣告高虹安選舉政見跳票。

國民黨議員張祖琰、田雅芳也要求市府妥善說明，中央若不補助，後續該如何推動？並關切空橋使用建材、電梯寬度等，時代力量議員蔡惠婷也盼做好交通影響評估。

市府工務處長曾嘉文說，第1期空橋已編列市款，加上科管局補助，後續希望爭取到中央對市重大事項的專案經費補助，今年4月市長已透過相關會議向科管局提出爭取。

埔頂三路、慈雲路空橋首座空橋將採用鋼結構、外覆鋼板施作橋體，橋體內飾面採用混凝土，主橋寬6公尺、銜接口寬4公尺，並將兩側興建電梯，目前正在細部設計階段，預計6月14日再度舉辦公聽會向地方說明。

新竹市政府規畫在關埔地區興建首座空橋，地點在埔頂三路、慈雲路路口預計年底工程發包，工期9個月。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府規畫在關埔地區興建首座空橋，地點在埔頂三路、慈雲路路口預計年底工程發包，工期9個月。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府規畫在關埔地區興建首座空橋，地點在埔頂三路、慈雲路路口預計年底工程發包，工期9個月。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府規畫在關埔地區興建首座空橋，地點在埔頂三路、慈雲路路口預計年底工程發包，工期9個月。記者張裕珍／翻攝

議員 高虹安 新竹

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