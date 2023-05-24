防中捷事故重演 張善政：外聘第三單位巡檢

台中捷運綠線日前撞上興富發建案掉落塔吊，釀1死10傷。桃園市長張善政今天在市政會議表示，不能讓工地意外在桃園發生，針對公共工程，市府近期具體討論多項防範措施，除推動外審機制避免設計疏漏，也會外聘第三單位在工地巡檢，另建立資料庫，針對有不良記錄的廠商加緊把關。

張善政表示，近期其他縣市發生中捷事故或天坑事件，這些案例造成人員傷亡也可能產生鄰損，其實桃園工地特別多，如何避免類似事件發生，市府近期討論多項措施，首先是針對公共工程推動外審制度，避免工程設計時產生疏漏；另在工地現場，除了原本的工地人員外，也會請第三單位做巡檢；張強調，這樣做不是因為市府不會做，而是市府人手有限，要透過外面專家把關。

張善政說，桃園歷年來有眾多建案和公共工程，市府正研議建立大數據資料庫，往後針對有案的廠商要特別注意、加緊把關；而對於工地現場專任的工程人員，也要加強檢查，「不能說有人在工地監修，結果到現場看都沒人。」

「看到別人出不幸的事情，我們不能幸災樂禍。」張善政表示，對於住戶的權益和公共安全都要趁這個機會加強，要想辦法未雨綢繆或想好怎麼善後，不能讓類似事件在桃園發生。