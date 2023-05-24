快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防中捷事故重演 張善政：外聘第三單位巡檢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天在市政會議表示，針對公共工程，市府近期具體討論多項防範措施，除推動外審機制避免設計疏漏，也會外聘第三單位在工地巡檢。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議表示，針對公共工程，市府近期具體討論多項防範措施，除推動外審機制避免設計疏漏，也會外聘第三單位在工地巡檢。記者朱冠諭／攝影

台中捷運綠線日前撞上興富發建案掉落塔吊，釀1死10傷。桃園市長張善政今天在市政會議表示，不能讓工地意外在桃園發生，針對公共工程，市府近期具體討論多項防範措施，除推動外審機制避免設計疏漏，也會外聘第三單位在工地巡檢，另建立資料庫，針對有不良記錄的廠商加緊把關。

張善政表示，近期其他縣市發生中捷事故或天坑事件，這些案例造成人員傷亡也可能產生鄰損，其實桃園工地特別多，如何避免類似事件發生，市府近期討論多項措施，首先是針對公共工程推動外審制度，避免工程設計時產生疏漏；另在工地現場，除了原本的工地人員外，也會請第三單位做巡檢；張強調，這樣做不是因為市府不會做，而是市府人手有限，要透過外面專家把關。

張善政說，桃園歷年來有眾多建案和公共工程，市府正研議建立大數據資料庫，往後針對有案的廠商要特別注意、加緊把關；而對於工地現場專任的工程人員，也要加強檢查，「不能說有人在工地監修，結果到現場看都沒人。」

「看到別人出不幸的事情，我們不能幸災樂禍。」張善政表示，對於住戶的權益和公共安全都要趁這個機會加強，要想辦法未雨綢繆或想好怎麼善後，不能讓類似事件在桃園發生。

張善政 台中捷運

相關新聞

小心！桃園100處高發事故路口取締 中壢區、桃園區這5地方最嚴重

桃園市警局配合警政署執行「行人高發事故路口精緻執法」，連日加強取締100處高發事故路口不禮讓行人，今天下午統計全桃過去2...

民進黨團批高虹安「就近入學」跳票 竹市府：審慎研議

新竹市學區劃分議題受到家長關注，市府教育處今天赴議會專案報告，多名議員認為仍未見具體規畫，民進黨團更批評市長高虹安的「就...

取消高爾夫球場娛樂稅？ 桃園地稅局長不贊成

立法院財政委員會將審查財政稅法，外界關注高爾夫球場是否要再繼續徵收娛樂稅。桃園市政府地方稅務局長姚世昌說，娛樂稅是地方稅...

竹市蓋關埔空橋要花5.2億元 議員質疑中央補助從何來？

新竹市議會今天安排市府專案報告關埔地區空橋規畫進度與內容，4期經費要5.2億元，其中78％經費將爭取中央補助款，被多名議...

陽明交大展植松文庫、芎林劉家古文物 展現客家文史

陽明交大客家周在今天開幕，即日起到7月24日舉辦「植松文庫靜態展」與「在祭與藏之間－芎林劉家古文物特展」，呈現出客家文化...

防中捷事故重演 張善政：外聘第三單位巡檢

台中捷運綠線日前撞上興富發建案掉落塔吊，釀1死10傷。桃園市長張善政今天在市政會議表示，不能讓工地意外在桃園發生，針對公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦