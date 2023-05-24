新竹湖口五處農地違章今全拆 縣府：將盤點寶山、新豐及竹北

為遏止農地工廠(倉庫)違章歪風猖獗，新竹縣鎖定拆除湖口鄉5處違章，前4案順利拆除後，今天執行最後一案拆除，縣府工務處會同相關單位前往執行強拆，地主未到場但已全數自行拆除，經查驗後該違章已不堪使用，但要求地主十日內清除地上鋼構骨架及廢棄物。縣府表示，工務處未來也將規劃寶山、新豐及竹北等地區的農地違章盤點，依經費及輕重緩急，將陸續執行強制拆除。

工務處說明，最後一案違章位於長嶺路一處，倉庫面積約3千平方公尺、高6公尺，到場發現雖然地主已自行拆除，但拆除的鋼構骨架及廢棄物還在原地，為確保不會再營運，經工務處查驗後，該處已不堪使用，但要求地主全數清除，否則視同廢棄物處理，後續與地政處、農業處會持續追蹤。

湖口鄉公所也回報縣府，該地主於上周向公所發文申請該農地作水產養殖設施容許使用案，公所立即駁回，今天原本要直接將駁回公文交給地主，但地主未到場。讓現場縣府團隊直呼「太誇張！」該地主為延緩拆除，還想申請其他容許使用案，縣府絕對會持續追蹤開罰，直到剷除水泥地，將農地恢復原狀為止。

工務處指出，從4月19日至今，湖口鎖定農地違章5案已全數拆除，對於公然挑戰公權力的業者，縣府會持續強制拆除作為，並請各公所隨時查報違章，只要發現施工中農地違章案件立即回報。

工務處未來也將規劃寶山、新豐及竹北等地區的農地違章盤點，依經費及輕重緩急，將陸續執行強制拆除，呼籲所有業者要在新竹縣設廠，請依合法程序申請，不要再擅自破壞農地。