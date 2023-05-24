竹東人搭高鐵更方便 客運轉運中心將設置竹北來回快線

新竹縣議員彭余美玲關心竹東公共運輸問題，今在議會質詢時提問，竹東溪南的客運轉運中心暨客家文化大禾埕已經進行推動，未來竹東轉運站將有2棟大樓，未來效益在哪？尤其不少鄉親都有到竹北搭高鐵的需求，盼未來轉運站能發揮效益。新竹縣交通旅遊處長戴志君回應，未來竹東、竹北雙邊會設置對開的快線。

彭余美玲詢問竹東大禾埕及轉運站進度，新竹縣長楊文科表示，大禾埕計畫中，特別規劃廣場空間，提供藝文表演場所，同時旁邊有竹東鎮立圖書館，配合現正施工中的竹東轉運站及綜合行政中心，屆時會成竹東鎮的核心。

戴志君說明，竹東轉運站及地下停車場總經費為3.3億元，預計6月會完工，完工後辦理相關驗收程序，停車場驗收完成會先行開放，轉運站的部分設有10席公車停靠月台，提供國道、市區及公路客運等停靠，與竹北高鐵成為新竹縣交通雙核心，雙邊會設置對開的快線。

戴志君表示，關於大禾埕計畫，近期已獲客家委員會匡列補助4億6千多萬元，規劃為4層樓建物，樓地板面積約1萬平方公尺，將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，未來台三線上有跨縣市的重要客家活動，都會以此作為據點辦理，並作為在地常態性的展演空間，民眾可在此停留休憩，逛市集、展演創作及文創商店等。