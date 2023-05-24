苗栗仁德醫專學子賺很大 員榮醫院挹注1億7400萬元助學金

苗栗縣仁德醫護管理專科學校與員榮醫療體系產學合作，日前在員榮醫院員生院區辦理招生說明會，吸引中部地區上百位學生、家長參加，醫、校雙方並簽署產學合作計畫，將成立「員榮醫院護理公費生培育專班」，員榮醫療體系預計挹注高達1億7400萬元助學金。

校方指出，「員榮醫院護理公費生培育專班」員額含括五專一年級100人、五專二年級200人、五專三年級50人，提供每位公費生於仁德醫專就學期間一年12萬元生活助學金，以補助公費生學雜費、制服費等相關費用。

今年入學新生由一年級開始，每年補助12萬元，5年共獲60萬元之生活助學金，總挹注「員榮醫院護理公費生培育專班」1億7400萬元，產學攜手育才，讓有志於護理工作的學生，在安心無虞的環境下，精進護理學養，回鄉服務。

仁德醫專校長黃柏翔強調，仁德重視專業技術、人格培育，學生屢締佳績，在國家證照考試大有斬獲，除歷屆多位高考榜首外，110年度護理師證照考試更囊括全國前三名的佳績，辦學績效已深獲社區與家長的肯定。

「畢業即就業」是技職教育的優勢，仁德醫專也積極與醫療院所進行展翅計畫合作，醫療院所於專四、專五補助1萬元生活助學金，在學生畢業後提供正式職缺。

另外，112學年度透過國中學校推薦入學的新生，可領取5千元新生入學獎學金，歡迎青年學子加入仁德醫護管理專科學校，享有就學即就業的職場優勢。