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桃市殯葬園區周邊鄰里無回饋金 地方促設自治條例

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢殯葬園區長年影響附近居民生活品質，議員呼籲編列回饋金補償。市府表示會先改善當地環境汙染問題。本報資料照片
桃園市中壢殯葬園區長年影響附近居民生活品質，議員呼籲編列回饋金補償。市府表示會先改善當地環境汙染問題。本報資料照片

桃園市中壢殯葬園區長年影響附近居民生活品質，連帶周遭學校招生困難，多位議員直言，居民長期生活在吵雜及髒亂的嫌惡設施旁早已不堪其擾，建議比照台北、宜蘭等縣市編列回饋金補償。民政局指出，市府已回饋周邊6里居民火化免費、納骨塔半價優惠。市長張善政表示，會請民政局進一步了解其他縣市作法。

議員劉曾玉春表示，中壢殯葬園區早年占地0.3公頃，後來越蓋越大，現在公立及私立殯葬業者無數，送葬隊伍及法會一場接一場，還有喪家留下垃圾、不肖廠家趁黑夜偷倒廢棄物，讓周遭居民長年不堪其擾，連家長都要將孩子往其他學校送，有辦法的家庭甚至直接搬離，導致鄰近的興南國中招生困難面臨遷校困境。

劉曾玉春說，包括宜蘭、台北、台中、台南及新北等縣市都有回饋金自治條例辦法，桃園目前卻未對殯葬園區周遭居民給予回饋金補助，對居民非常不公平；以中壢欣榮焚化爐及長生電廠、機場噪音為例，經過一陣抗爭就給回饋金補助，市府不該是「會哭的小孩才有糖吃」，應該比照編列。

議員徐景文、魏筠、張曉昀表示，中壢殯葬園區長期有空汙、噪音、環境汙染、交通堵塞等狀況，每逢吉日，周邊道路壅塞及環境髒亂問題更是嚴重，因應居民期待，建議市府提供回饋機制照顧地方，並與周邊里長、環保志工隊溝通，透過增加人數、提供津貼，協助園區維持周邊整潔。

民政局長劉思遠表示，市府目前回饋周邊6里居民火化免費、納骨塔半價優惠；針對環境問題，他坦言，許多殯葬業者將告別式留下的廢棄物，堆置在園區外道路旁，造成環保志工的負擔。

劉思遠說，市府與業者多次協調，也正在研議增加當地環保志工數量及補助，另園區「火化場暨停車場新建工程」也已動工，屆時將新增12座符合環保法規的火化爐，降低空汙。

議員 廢棄物 桃園

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