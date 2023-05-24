苗栗通霄市區動輒挖管路不平 挨批「跟西濱可以比了」

曾被比喻為平民高速公路的西濱公路，因路不平常為人詬病。無獨有偶，苗栗縣通霄鎮市區近來因鋪設自來水管線路面回補，造成各街道隨處可見柏油補丁，有民眾就吐苦水「通霄的路越來越不平，跟西濱可以比了！」讓西濱公路躺著也中槍。

通霄鎮民代表繆宗翰指出，近日收到多位民眾反應，市區路面局部刨鋪問題，因此前往現場查看，致電公所詢問，公所表示該工程為自來水之工程，公所預計七月會做全面性刨鋪；他也在臉書社群發文呼籲，請各位用路人小心駕駛。

民眾紛紛留言「可以不要再挖路了嗎？是不是一定要人民跌倒真的才甘願？連都市挖路都沒有那麼誇張，這些錢給小朋友吃午餐不會嗎？」、「應該規劃，不要好好的路面挖的像萬國旗，東補西補，而且不平整。」有人還形容「通霄的路越來越不平，跟西濱可以比了！」