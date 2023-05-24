啟動罷免楊文科！反生命園區自救會曝：楊未聽取民意

新竹縣反生命紀念園區自救會抗爭即日起邁入新階段，自救會在網路和社群宣布要罷免新竹縣長楊文科，由於第一階段需要5千人連署，第二階段要5萬人連署，因此需要大量的人力、物力投入，號召民眾參與，要在楊文科上任一周年提交選委會成案。

自救會說，自救會近期向中央部會陳情，也在湖口、新豐兩場說明會提出看法，做了這麼多，但是楊縣長仍然沒有聽取民意，大家盡了所有親鄉的權利，縣長還是沒有聽取民意，因此決定要罷免。

自救會目前在各社群、網路上號召要募集100名「罷楊尖兵」，目前已有50人參與，每位尖兵要負責50人連署，要在3個月內達到5千人連署提案門口，預計在12月26日楊文科上任一周年提交選委會成案。

自救會希望能招募更多民眾參與，且每周願意參與罷免活動一次以上，並堅持到明年6月者，就可報名，自救會認為「唯有行動，才可改變。」因此多次開評估，考量到時效性及對縣府的壓力，他們為此還在4月中旬去了高雄就教先前的罷韓前輩經驗交流，最後決定推動罷免來要求楊文科縣長撤案。

反生命紀念園區自救會也整理了楊文科執政以來，縣民不滿怒吼部份，包括竹東洗屍水事件、台知園區案、遠東化纖空污案、新竹縣焚化爐興建BOO案、湖口生命園區事件、大享容器爭議案、水資源汙染案、世興空氣品質淨化區過度開發以及全中運選手受傷，甚至到現在的竹北天坑等。