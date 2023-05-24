竹北出生率高 臨時托兒的需求增加 社會處提3解方

新竹縣竹北市出生率名列前茅，議員鄭美琴今天質詢時也關心臨時托兒的資源。她指出，許多年輕父母來竹北定居卻沒有後援，家長照顧孩子之餘，也希望有喘息空間，新竹縣是否有規劃臨時托育服務、地點在哪？社會處長陳欣怡說明，家長都可以透過居家托育服務中心來預約合格保母到府臨時托育。

陳欣怡說明，在臨托服務方面，現階段民眾可以透過居家托育服務中心來預約合格保母，可以選擇保母到家中照顧孩子，或是到保母家臨時托育。另外，今年8月新竹縣府耗資2.1億打造縣內首座「綜合社會福利館」將正式開幕，到時也會試辦定點臨托服務。

「綜合社會福利館」規劃包含1樓社區公共托育家園，供0至2歲幼兒托嬰服務、2樓托育資源中心以及3樓親子夢想館，分別提供2至6歲與6至12歲幼童，遊戲活動空間設施，4樓社會福利服務中心，5樓為辦公與社區活動場域、6樓為大型會議室等社會福利空間，提供新竹縣民眾親子育樂、福利服務諮詢、家庭活動等多功能休閒場所。

至於私立托嬰中心方面也有和業者討論，在服務量還足夠的情況下，可以提供民眾臨托服務，目前朝臨時保母和定點臨托及與私立托嬰中心合作等三個方式來辦理。

另外也鼓勵企業單位民間單位，有辦活動講座時，家長因帶小孩沒辦法專心聽講，鼓勵他們透過居家托育服務中心媒合保母來做臨托服務，下半年也會在福德街開設公設民營福德托嬰中心。