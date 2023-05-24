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沒文化？新竹縣閱讀力竟全國倒數 文化局這樣解釋

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢時關心新竹縣文化總體競爭力議題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢時關心新竹縣文化總體競爭力議題。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢時關心新竹縣文化總體競爭力議題。她指出，新竹縣在閱讀力投入經費僅次桃園市，排名全國第二，但根據今年國家圖書館發布的全民閱讀力年度報告，新竹縣在館藏建設、館藏利用、持證比例等各大指標卻是敬陪末座，到館人數甚至排不上榜，借閱冊數績優僅北埔鄉入榜。新竹縣文化局長李安妤也說明，已和戶政、社會處、教育局合作，鼓勵民眾來辦借書證。

蔡蕥鍹指出，根據今年國家圖書館發布的「111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，新竹縣在館藏建設、館藏利用、持證比例、到館人次、館舍面積、網站使用、補助爭取等指標全都敬陪末座，只有投入經費僅次桃園市，是全國第二名，請問文化局如何在預算充裕的狀況下，提升新竹縣評比分數？

李安妤表示，這份報告所呈現是在110年度的評比數據，每一年教育部都會對每縣市做評比，指標共有8大項。根據教育部111年度全民閱讀力評比，新竹縣在「111 年整體閱讀力表現績優城市」中，仍是人口40萬以上的組別第一名。在今年評比還是全國第一名、整體閱讀力第一名、每人閱讀經費也是第一名。

至於在這份報告比較弱的部份，李安妤指出，館藏建設評比，就是每人擁書冊數，因新竹縣人口不斷增加，我們也不斷追這數字，新竹縣長楊文科上任後，我們購書預算從403萬增到3300萬，館舍面積也進行改善，目前正辦理總圖新建工程，並協助竹東鎮立圖書館及新豐鄉立圖書館進行新館新建籌備，逐步改善閱讀環境。

在持證比例部份，因教育部考量各縣市辦理一證通後，讀者資料相互流通、民眾能跨縣市借書，難以進行統計比較，故改採設籍各縣市人口持證數進行統計，因新竹縣外來人口多，111年度持證率扣除移動外縣市人口數僅為33%，數字因此下降。

至於提升辦證率部份，文化局去年開始已和戶政事務所合作，新生兒辦理借證會將會提供閱讀好禮，去年也和教育局合作推動兒童「樂讀卡」，讓孩童可以擁有、使用新竹縣所有圖書館的資源，未來文化局也會和社會處合作，透過老人福利卡介接借閱證，讓65歲以上銀髮族都能來借書。

新竹 圖書館 文化局 蔡蕥鍹

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