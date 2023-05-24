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天坑案／半夜工地馬達聲疑偷施工？豐邑：馬達自主運作

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
昨天深夜緊鄰工地的社區大樓住戶聽見疑似工地傳來抽水馬達的聲音，懷疑偷施工。圖/民眾提供
昨天深夜緊鄰工地的社區大樓住戶聽見疑似工地傳來抽水馬達的聲音，懷疑偷施工。圖/民眾提供

新竹縣竹北市「豐采520」建案旁「天坑」，社區民眾擔憂安全，昨天深夜緊鄰工地的社區大樓住戶聽見疑似工地傳來抽水馬達的聲音，懷疑偷施工，對此，豐邑今天早上回應，豐邑執行長劉純芳表示，在地下室未完工前，因為會有地下水微微滲進來，加上最近一直下雨，只要偵測到地下室有水，抽水馬達就會啟動。

該社區民民眾指出，日前豐邑的搶險計畫還沒過，為深夜卻傳來疑似抽水馬達的聲音，可疑的是，還有一輛機車騎進工地，要求縣府一定要把關，要求豐邑建設說明清楚。

豐邑今天聲明稿回應，針對建案基地附近居民昨天深夜聽到工地有抽水馬達的聲音，豐邑執 行長劉純芳表示，在地下室未完工前，因為會有地下水微微滲進來，加上最近一直下雨，只要偵測到地下室有水，抽水馬達就會啟動。

由於瑪娃颱風逼近，為加強防颱措施，有請工人做模板、外架巡檢、雜物及鋼構巡檢等結構的固定，這些防颱項目都是為了維護工地以及附近居民安全，這部分造成鄰近居民困擾與誤解，深感抱歉。

劉純芳強調絕對沒有偷施工。現在所有工程完全暫停，要等縣府核准搶險。在這期間如有工地內需要做的防颱項目等，會同步報告工務處以避免誤解。

地下水 新竹

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