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桃園交通陷阱 議員促改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
議員謝美英批評，桃園平鎮區環南路、延平路二段路口，路樹直接遮住標誌、號誌，恐讓用路人措手不及。圖／議員謝美英提供
議員謝美英批評，桃園平鎮區環南路、延平路二段路口，路樹直接遮住標誌、號誌，恐讓用路人措手不及。圖／議員謝美英提供

行人地獄議題延燒，桃園市議員謝美英昨指人行道和道路規畫不當、標誌標線不清，成為桃園交通陷阱，應整體檢討改善。市府表示，持續評估調整各地狀況，桃園已成立「城市空間治理會報」，將系統性解決人行環境不佳問題。

謝美英質疑，有人行道寬到可以橫著走，連車子都常誤闖，有人行道卻窄到不知如何走，不時還有號誌桿、電箱擋道，加上道路規畫和標線混亂，才是「行人地獄」主要成因，市府應通盤檢討改善，光靠開罰難以服眾。

謝美英也認為，路口常見路牌脫膜、公車站牌東倒西歪，有告示牌設在快車道上，騎士騎到正下方才看得到，標誌標線不應造成用路人困擾，且地面標線混亂已成常態，如國道中壢交流道匝道增加彩色指引標線，指引慢車道的汽車和機慢車駕駛分流，地面顏色繽紛，有藍、紅、白色還有補丁，不少民眾反映看了頭暈。

陳姓騎士說，針對複雜路口或交流道，採用彩色指引標線可引導行進方向，基本上認同市府做法。王姓民眾則說，確實很多人行空間不理想，行人被迫與車爭道，相當危險。

都發局長江南志表示，許多交通瓶頸涉及交通局、工務局、建管處，需要共同合作，城市空間治理會報將針對人本交通改善統籌處理，針對不同路幅寬度和周邊使用方式訂出斷面規範，並陸續調整。

交通局長張新福表示，中壢交流道匝道增加彩色指引標線，路旁都有明確標示；至於路牌亂象，牽涉眾多道路養管單位，各局處後續都會提送討論。

人行道 桃園 行人地獄

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