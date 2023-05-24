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路口精緻執法 基層警：換湯不換藥

聯合報／ 記者曾增勳黃羿馨王駿杰范榮達／連線報導
警政署啟動行人高發事故路口精緻執法，基層形容「換湯不換藥」。圖／警方提供
警政署啟動行人高發事故路口精緻執法，基層形容「換湯不換藥」。圖／警方提供

警政署通令5月執行「取締路口車輛不停讓行人專案」，前天起改稱「行人高發事故路口精緻執法」，選定高發事故路口執行至6月5日；桃竹竹苗4縣市首日共取締808件，有基層警員不解專案名稱為何更換，認為換湯不換藥，但仍奉命執法、宣導，力求降低事故發生。

桃市警局交通大隊統計，高發事故路口精緻執法首日，路口不停讓行人取締213件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開取締10件，人行道違規停車與違規臨停取締276件，道路障礙取締12件，共取締511件交通違規，均依法開罰。

竹縣警局取締路口不停讓行人17件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開4件，人行道違規停車與違規臨時停車49件，道路障礙3件，共73件。

竹市取締路口不停讓行人13件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開139件，人行道違規停車與違規臨時停車23件，無道路障礙違規，共175件。

苗栗取締路口不停讓行人13件，非號誌路口未依標誌、標線、號誌停車再開7件，人行道違停28件，道路障礙1件，共49件。

「行人高發事故路口精緻執法」，增加「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」取締，桃園選定100處路口。有員警認為，保護行人安全立意很好，但不解專案名稱更換，執法就會比較「精緻」嗎？「精緻」只是宣傳話語，希望降低事故發生才是真的。

人行道 路口不停讓行人

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