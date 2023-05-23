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2場豪雨襲擊新豐鄉害淹水 楊文科指示搶在颱風前復建

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天也前往新豐鄉勘災，指示相關單位協助災害復建。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天也前往新豐鄉勘災，指示相關單位協助災害復建。記者黃羿馨／攝影

豪雨昨晚襲擊新竹地區，新竹縣長楊文科今天也前往新豐鄉勘災，指示相關單位進行災害復建、協助受影響戶申請補助、減免等。新竹縣社會處也提醒受災戶，災害救助補助項目包含「住戶淹水救助」，符合條件者均可申請；稅務局也表示，如因災情造成財產上損失，可檢具相關證明文件向稅務局申請稅捐減免。

新豐鄉濱海地區部分民宅在5月19日因豪雨導致家戶淹水，村民苦不堪言，楊文科與工務處長江良淵、消防局長陳中振、新豐鄉長徐煒傑、議長張鎮榮、縣議員何智達、吳傳地等前往關心，了解災戶損失以及淹水高度，並與相關單位討論如何彌補損失、加強排水，盡快做後續補償動作。

工務處長江良淵後續前往茄苳溪視察排水狀況，由於護岸出現破損，有影響安全之虞，預計與新豐鄉公所盡速辦理災害復建工程，以保障安全。楊文科也提醒，瑪娃颱風可能會在周日登陸，呼籲大家一起準備防颱事宜。

社會處表示，災害救助金補助方法，凡是設籍並實際居住新竹縣的縣民，遭受因不可抗力因素，致損害重大、影響生活，均可申請，其中包含「安遷救助」、「住戶淹水救助」、「重傷救助」等項目，若民眾住屋因淹水、自室內樓地板起算達50公分以上者，每戶最高補助2萬元，須檢附申請書、身分證、戶籍謄本、相關證明等文件，向各鄉鎮市公所、縣府申請。

稅務局也指出，若民眾因災情造成財損，可檢具相關證明文件，向稅務局申請房屋稅、使用牌照稅、地價稅及娛樂稅減免。其中，房屋稅必須在災害發生之日起30日內申請減免，屋毀損面積占整棟面積3成以上未達5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積佔整棟面積5成以上，必須修復才能使用之房屋，免徵房屋稅。

新豐鄉濱海地區部分民宅在5月19日因豪雨導致家戶淹水，村民苦不堪言。記者黃羿馨／攝影
新豐鄉濱海地區部分民宅在5月19日因豪雨導致家戶淹水，村民苦不堪言。記者黃羿馨／攝影

淹水 新竹 楊文科

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