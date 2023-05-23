天坑案楊文科「失職」說延燒 縣府：努力不應被抹煞

新竹縣議員邱靖雅今天質詢時，批評新竹縣政府處理竹北天坑案效率不佳，且工務處拿不出勘驗報告，也說不清到底有沒有到場加強勘驗，追問新竹縣長楊文科：「是不是有失職」？楊文科坦言，如果真的是這樣（沒加強勘驗），確實是失職，晚間縣府也發出聲明，強調邱靖雅所要的相關資料，鑑定報告均有檢附，同仁的努力不應全盤抹煞。

邱靖雅指出，去年6月14日第一次坍塌發生後，工務處就應該要親自到現場加強勘驗，但事發至今，工務處只有接到陳情才會到現場，到現場也只會問建商「發生什麼事」。

邱靖雅說，依《建築法》第58條，主管機關認為有必要可隨時加以勘驗，且勘驗的報告，都需要按照法規中既定的表格逐一清查，邱靖雅又問：「如果他們便宜行事，用書面勘驗代替到場加強勘驗，連正式加強勘驗的表單資料都沒有，這是失職還是無能？」

楊文科原先表示：「這樣有一點失職」，但邱靖雅又逼問，工務處從去年6月14日第一次坍塌發生後，到底有沒有親自到場加強勘驗，「如果都沒有去，是不是失職？」這時楊文科才坦承，如果真的是這樣，「是失職」。

對此，新竹縣新聞處長魏文元表示，楊文科今天在議會中面對邱靖雅的質詢，所想強調的是，工務處一切依法審查豐采520的建案，無論是勘驗申請的資料、表單資料如建築工程必須勘驗部分申報表、建築物監造報告表、建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表、鑑定報告均有檢附。

此外，去年更要求建商委託新北市土木技師公會，以及桃園市結構工程技師公會做「周邊道路搶災後現況」安全鑑定，確認周邊道路搶災後的狀況，其中一間還是法院指定的鑑定單位。

縣府強調，同仁的努力不應全盤抹煞，縣府做該做的事，也會嚴格監督，保障縣民生命財產安全。