竹北天坑案竹縣府作為遭議 楊文科鬆口坦承失職
新竹縣議員邱靖雅今天質疑縣府處理竹北天坑案效率不佳，且工務處拿不出勘驗報告，追問是失職還是無能。對此，縣長楊文科先說縣府人員工作嚴謹，但最後鬆口確實有失職。
新竹縣議會召開第20屆第1次定期會，縣議員邱靖雅會中表示，新竹縣政府除等建商提計畫，完全無作為，若此期間又發生意外，誰來負責，她也手舉「失職」和「無能」的牌子，要求新竹縣長楊文科對此回應。楊文科會中表示，建商要負責。
楊文科說，縣府沒失職也沒無能，都嚴格處理，要完成復工、使用執照，建商未來還要和附近居民和解，搶修也要提搶險計畫，都有依照規定去做。
邱靖雅追問，新竹縣政府後續應要加強勘驗，若沒有的話是失職還是無能，對此楊文科說，有點失職。
邱靖雅再問，請楊文科確認工務處勘驗有沒有勘驗報告，今天工務處拿不出勘驗報告是失職還是無能，楊文科表示，是失職。
楊文科指出，對於道路坍塌事件的建議，縣府也會參考辦理，會站在居民立場，要求建商做好搶險計畫，但是搶險計畫若不符合規定，也不會通過。
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