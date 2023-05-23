提升就學環境品質！竹縣15校老舊廁所整修再獲中央補助

為改善新竹縣國中、小老舊校舍，提升學生就學環境品質，新竹縣政府積極向中央爭取經費，繼今年3月獲教育部核定北埔國中等5校老舊廁所工程改善經費約1200萬元，5月再獲中央核定112至113年老舊廁所共15校、64間廁所整修經費，預計明年11月30日前完工。

縣長楊文科表示，非常感謝中央今年補助新竹縣共20校的老舊廁所整修，他也要求教育局協助學校盡速完成廁所整修工程，提供學生優質的就學環境。

教育局長楊郡慈表示，為協助營造學校舒適及優質的如廁環境，國教署爭取行政院統籌分配稅款，依各縣市111年提報有改善需求的提報學校名單暫予核定，目前已請獲核定的學校填寫工程計畫申請表等相關資料，後續再由教育局轉陳中央確認核定補助經費，將採一次核定，分規劃設計階段及工程階段執行。

另外，為配合教育部所訂「校園性別友善廁所及宿舍設置指引」，高中以下學校於主要教學空間或師生主要活動空間，至少設置1處以上的性別友善廁所，教育局也會請這次獲核定的15校，依照教育部規定於此次整修規劃設計時將性別友善廁所設計放入，讓學校至少有1處的性別友善廁所，以符合性別友善原則。

此次獲核定的15校，包含竹北市的竹北國中、博愛國小、新社國小及竹仁國小，竹東鎮的員崠國小、大同國小，尖石鄉的石磊國小、新光國小，湖口鄉的中正國中、中興國小，以及北埔鄉大坪國小、新豐鄉精華國中、新埔鎮清水國小、關西鎮東安國小、五峰鄉五峰國小。3月獲核定的5校分別是北埔國中、仁愛國中、光明國小、博愛國中及新豐國小。