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楊梅四維旗艦公園融入眷村特色 預計明年3月完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅四維旗艦公園眷屋遊戲區模擬示意圖。圖／工務局提供
桃園楊梅四維旗艦公園眷屋遊戲區模擬示意圖。圖／工務局提供

桃園市政府推動一區一旗艦公園，占地約3.1公頃位於楊梅四維旗艦公園，前身為埔心營區，經過與地方討論舉辦工作坊，將過去眷村文化融入遊具中，除與過去歷史結合也打造全齡共融休憩空間，工程經費約6590萬元，預計明年3月底完工。

楊梅四維旗艦公園位於四維二路及永美路445巷旁，基地範圍包含既有四維兒童公園，及南側楊梅區公所代管國有土地，其前身為埔心營區，周圍鄰近學校、埔心車站、縱貫公路、國道一號楊梅交流道。

桃園市長張善政今出席開工典禮表示，公園基地過去有8座眷村，當時是眷二代的樂園，感謝地方及國防部支持，公園於設計階段舉辦過參與事工作坊、說明會，並與專家學者社會團體、各局處及區公所代表等共同審議，透過設計融入並保留眷村文化，並延續培育下一代精神，讓公園可全齡使用，提供一個全新的休憩空間。

桃園市工務局指出，全區採分齡分區規畫，在既有四維兒童公園榕樹群活動區，汰換原老舊設施、拆除不合格組合式遊具，更新體健設施、地坪、座椅及植栽等，維持社交空間機能，整合為適合全齡使用的休憩廣場。

工務局說，另擴大兒童遊戲範圍至南側基地，包含2至5歲友善遊戲區、5至12歲四維樂園遊戲區及12歲以上埔心街頭探索場，並增設景觀友善廁所、園內步道、街道傢俱、照明系統、植栽綠化、無障礙坡道及人行道等設施，以完善公園服務機能。

張善政說，工程經費約工程經費約6590萬元，預計明年3月底完工。而公園旁的四維社福館已竣工，規畫複合設施使用包含市民活動中心暨老人文康中心、公托中心及身障福利設施、親子館等，建築主體設計也將於今年5月底完工。

張善政表示，目前桃園旗艦公園興建中的為八德楓樹腳及大園華興池，再加上今日開工的楊梅四維公園，中壢光明公園下月將開工，桃園陽明、平鎮及龍潭運動公園將上網招標，蘆竹五桶山則在規畫中。

桃園楊梅四維旗艦公園旁的四為社福館將於今年5月底完工。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅四維旗艦公園旁的四為社福館將於今年5月底完工。記者翁唯真／攝影
占地約3.1公頃位的桃園楊梅四維旗艦公園，桃園市長張善政（中）今出席開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
占地約3.1公頃位的桃園楊梅四維旗艦公園，桃園市長張善政（中）今出席開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市政府推動一區一旗艦公園，占地約3.1公頃位於楊梅四維旗艦公園，前身為埔心營區。記者翁唯真／攝影
桃園市政府推動一區一旗艦公園，占地約3.1公頃位於楊梅四維旗艦公園，前身為埔心營區。記者翁唯真／攝影

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