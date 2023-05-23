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爭取辦阿美族捕魚祭 新竹縣議員盼原民在竹東有家

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣議員林秉君今天在議會質詢時，關心原住民文化傳承議題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員林秉君今天在議會質詢時，關心原住民文化傳承議題。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員林秉君今天在議會質詢時，關心原住民文化傳承議題。她指出，上一屆定期會她就已經向農業處來爭取相關場域辦理阿美族的捕魚祭，但直到現在都還沒收到進一步消息，希望相關單位盡快規劃相關場域來進行捕魚祭的展示。新竹縣長楊文科也回應，將與原民處、文化局一起來商量，看如何來提倡、推廣原住民文化。

林秉君指出，針對原住民豐年祭部分，縣府每年都已落實辦理執行，但捕魚祭對阿美族而言是相當重要的文化資產，她上次在定期會質詢時，就爭取相關場館來進行捕魚祭文化的展示，在整建陂頭漁港的相關工程上，農業處先前承諾要增設「原住民族捕魚文化展示區」，但直到現在都沒有收到進一步消息。

林秉君也說，除了尖石、五峰之外，竹東是最多原住民朋友的居住地，雖然已有wah幾散竹東，但土地還是屬於鐵路局所有，未來還是要歸還，是否能在竹科三期撥出一塊地，作為原住民族人的使用空間，將來可以在此進行藝術展演、展銷、規劃課程，原住民家庭中心也可以進駐，讓族人在都會有一個真正的家。

楊文科也回應，捕魚祭的部分，未來會與原民處、文化局共同討論協商，看要怎麼來提倡、推動文化，至於竹科三期，目前還在都市計畫審議當中，要等通過後，才能知道有多少配合土地，未來也會把林秉君的提議納入參考。

原住民 新竹 文化局

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