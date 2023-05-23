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桃園標誌亂糟糟成「交通陷阱」？議員：光開罰難服眾

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園中壢交流道匝道增加彩色指引標線，指引慢車道的汽車和機慢車駕駛分流，不過議員認為，地面標線顏色繽紛，反而讓民眾看了頭暈。圖／謝美英提供
桃園中壢交流道匝道增加彩色指引標線，指引慢車道的汽車和機慢車駕駛分流，不過議員認為，地面標線顏色繽紛，反而讓民眾看了頭暈。圖／謝美英提供

行人地獄議題延燒，桃園市議員謝美英今天直言，道路規畫不當、標誌標線不清成為桃園交通陷阱，市府為改善交通首創彩色指引標線，地面標線五顏六色，反而搞得駕駛「霧煞煞」，呼籲檢討改善。市府表示，持續評估調整各地狀況，桃園已成立「城市空間治理會報」，將系統性解決人行環境不佳問題。

「桃園地面標線亂已成常態，」謝美英表示，中壢交流道匝道目前增加彩色指引標線，指引慢車道的汽車和機慢車駕駛分流，不過實際上路後，地面標線顏色繽紛，有藍、紅、白色還有補丁，不少民眾反映看了頭暈，加上機車道夾在汽車道中間，一不小心就會擦撞，交流道塞車依舊無解。

此外，謝美英說，桃園路口也常見路牌脫膜、公車站牌東倒西歪，像平鎮區環南路、延平路二段路口，分隔島的樹又大又高，完全遮住標誌、號誌，還有告示牌設在快車道上，騎士騎到告示正下方才看得到。

「標誌標線不能造成用路人困擾。」謝美英說，桃園交通問題處處可見，每次提出來改善卻有限，對於是否能甩開行人地獄汙名，實在無法樂觀，呼籲市府盤點近年來標誌標線畫設、路牌路標清晰度有問題的路口並盡速改善，否則光靠開罰難以服眾。

交通局長張新福表示，中壢交流道匝道增加彩色指引標線，路旁都有明確標示，他坦言當地車流量大，仍需待中豐交流道完工後，才能有效分流；至於路牌亂象，牽涉眾多道路養管單位，各局處後續都會提送市府「都市發展會報」討論。

都發局長江南志表示，都市發展會報將針對人本交通改善統籌處理，許多交通瓶頸涉及交通局、工務局、建管處，需要其他局處共同合作；會報中也會整合各單位意見，針對不同路幅寬度和周邊使用方式訂出斷面規範，並陸續調整。

議員謝美英批評，桃園平鎮區環南路、延平路二段路口，路樹直接遮住標誌、號誌，恐讓用路人措手不及。圖／謝美英提供
議員謝美英批評，桃園平鎮區環南路、延平路二段路口，路樹直接遮住標誌、號誌，恐讓用路人措手不及。圖／謝美英提供

桃園 標誌 車道

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