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桃園市消防隊巷戰實戰演練 呼籲民眾巷弄勿堆放雜物

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
為了加強狹小巷弄地區的救災效能，桃園市府消防局第4大隊在大溪巷弄舉行實戰演練。記者陳右豪／翻攝
為了加強狹小巷弄地區的救災效能，桃園市府消防局第4大隊在大溪巷弄舉行實戰演練。記者陳右豪／翻攝

為了加強狹小巷弄地區的救災效能，桃園市府消防局第4大隊在大溪巷弄實戰演練，以提高在狹小巷道和建築物內進行救援的能力和水準。消防局指出，狹小巷道限制了救災行動，需要進行長距離佈線和運用各種梯具。定期演練成為必要，確保消防隊員能夠在困難環境救援。

消防局指出，今日第4大隊選擇在大溪區介壽路539巷47弄處，舉辦兵棋推演暨組合訓練活動。演練模擬了狹小巷弄大型消防車無法進入，在這種情況下，消防員需要佈署多條水帶延伸，並確保水源穩定供應，同時進行長距離佈線和架設梯子等滅火搶救行動。

圳頂分隊長岩南山呼籲民眾，應保持狹小巷弄的交通暢通，不要堆放雜物或違規停車，以免影響救災車輛通行路線。第4大隊大隊長郭百倫則表示，消防隊員需要透過定期演練來保持對各種搶救方案的熟練度，以應對狹小巷弄救災中的各種挑戰，也呼籲民眾應具有良好的防火意識，避免救災路線受阻。

消防員 桃園

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