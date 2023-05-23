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擺脫行人地獄惡名 龍潭分局將加強取締5處路口

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市警局龍潭分局執行「路口未停讓行人執法專案」截至21日，已經取締了1197起相關違規行為。記者陳右豪／翻攝
桃園市警局龍潭分局執行「路口未停讓行人執法專案」截至21日，已經取締了1197起相關違規行為。記者陳右豪／翻攝

為擺脫行人地獄惡名，桃園市警局龍潭分局執行「路口未停讓行人執法專案」截至21日，已經取締了1197起相關違規行為，並加強轄區內5處常發生行人事故的路口取締，以提升交通秩序和安全。

龍潭分局指出，5處路口分別為「中正路與北龍路口」、「中正路與五福街口」、「中正路與華南路口」、「北龍路與公園路口」和「北龍路與龍元路口」，今年已發47起事故，造成57人受傷，呼籲用路人行經此路口記得遵守號誌、停讓行人。

警方也說，本次專案的執法重點還包括取締行人闖紅燈和任意穿越馬路的行為。請注意，走路並不代表免於遵守交通規則，行人仍應遵守相關規定以確保交通安全。

龍潭分局今天在傳統市場取締時也向民眾說明，提醒大家注意無號誌路口的「停」字存在。民眾看到路上的「停」字，必須停車觀察主幹道上的車流和行人，確認安全後才能繼續行駛。此外，如果在交岔路口看到「停車再開」標誌或「閃光紅燈」號誌，同樣需停車注意。

警方指出，今日有機車騎士被取締時表示，「咦，我應該沒有違規呀！」一臉疑惑看著員警。直到員警指向地上的「停」字，才明白原來不是因為違規被攔下，而是在這裡必須減速停車，觀察左右來車後才能通過。

桃園 行人地獄

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