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桃園蘆竹「漂漂河」機車泡水 淹水原因找到了竟是它
桃園昨晚遭遇強烈雷雨，蘆竹區更成為淹水重災區，其中，蘆竹區南山路一段因為大淹水，讓許多機車被泡在水中。市府養工處表示，清理過程中發現道路側溝多個排水孔堵塞，甚至有溫泉蛋的塑膠包裝袋，後續將改善進水口設計，也呼籲民眾切勿亂丟垃圾。
桃園昨晚強降雨，造成蘆竹、中壢等區至少20處積淹水汪洋一片，尤其蘆竹區南山路一帶成排機車被吹倒泡水，停在路邊的汽車因半個輪胎泡水，車主不敢貿然移動，民眾只能涉水而過，馬路宛如「漂漂河」。
養工處表示，昨晚蘆竹區雨勢大，時雨量一度接近70毫米，市府和蘆竹區公所接到通報後半小時內趕到現場排除，當地社區居民也加入協助，水勢在清淤後逐漸退去，經工作人員檢查，發現淹水原因是進水孔被大量落葉和垃圾堵塞，清理過程中也發現被丟棄的食物包裝袋，導致該區域的雨水無法順利排出。
養工處表示，為預防下次強降雨再度發生淹水，未來該處進水口將更改為直落式，增加進水斷面避免進水口輕易被垃圾堵住，此外人行道上的化妝蓋板則會更改為細目格柵，以利增加收水功能。
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