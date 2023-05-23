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芎林起飛！重大建設陸續完工 鄉長：規劃產業園區促發展

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄉長黃正彪指出，芎林這幾年人口逐步增加，便民的建設正逐步完成中。記者郭政芬／攝影
鄉長黃正彪指出，芎林這幾年人口逐步增加，便民的建設正逐步完成中。記者郭政芬／攝影

近年受到竹科效應影響，新竹蛋黃區房價狂飆，不少衛星鄉鎮異軍突起，靠近竹北高鐵區的芎林受惠於交通優勢，吸引民眾進駐，鄉長黃正彪表示，芎林正規劃89公頃產業園區，日前初審通過，預計明年將開地方說明會，收集地方意見，期盼能繼續建設芎林，帶來更多的就業機會。

芎林鄉近來有新興的夜市，周三晚間湧入上千人，引發在地話題。鄉內有星巴克、全聯，康是美也預計進駐，增加生活便利性。除此之外，芎林的3座特色公園也已完工，公4水霧公園和公1方口獅公園具有特色，假日吸引不少親子前來遊玩。

黃正彪指出，芎林鄉去年11月人口數為19700人，5月人口增加到20400人，芎林人口逐步增加，不過若從在地交通量、垃圾量來看，粗估還有3、4千人未設籍在芎林，可能與就學因素有關。

此外，日前因夜市開幕，晚間湧入大批民眾，影響在地交通，車輛動彈不得。黃正彪認為，這是芎林鄉正面對的問題，部分路段道路狹窄，除了請警方協助交管，也須規劃動線來分流。

芎林鄉內的三大重劃區（綠獅、金獅、十九公頃重劃區）陸續開發，房市成交量爆增，房價從1字頭成長到3字頭，最新的建案更奔上4字頭，當地人詫異「沒想到芎林房價會飆升，但與竹北相比，還是比較低，仍會吸引民眾購屋。」

黃正彪認為，芎林是新竹縣的中心點，位於國道3號竹林交流道與68快速道路，靠近新竹高鐵區，交通串聯新竹所有鄉鎮，具有交通優勢。此外，鄉內幾件重大施政進行中，鄉公所新建大樓完工後，屆時芎林公所、代表會、戶政事務所將共同進駐新廳舍，以及公有零售市場正在興建，加上去年6月新設的消防局芎林分隊，提供洽公鄉親更友善的服務。

黃正彪說，看準芎林的發展，產業與就業都有需求，芎林正規劃的89公頃產業園區，目前初審已經通過，預計明年將開地方說明會，更多收集地方意見。

芎林鄉內的三大重劃區（綠獅、金獅、十九公頃重劃區）陸續開發，房市成交量爆增。記者郭政芬／攝影
芎林鄉內的三大重劃區（綠獅、金獅、十九公頃重劃區）陸續開發，房市成交量爆增。記者郭政芬／攝影
走入芎林鄉，隨處可見房子正興建中。記者郭政芬／攝影
走入芎林鄉，隨處可見房子正興建中。記者郭政芬／攝影
芎林的3座特色公園也已完工，公4水霧公園和公1方口獅公園具有特色，假日吸引不少民眾。記者郭政芬／攝影
芎林的3座特色公園也已完工，公4水霧公園和公1方口獅公園具有特色，假日吸引不少民眾。記者郭政芬／攝影

新竹 重劃區 夜市

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