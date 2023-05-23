桃園暴雨官網臉書沒預警 議員批「遲鈍」 市府：會檢討

桃園昨晚出現大雷雨，各地陸續傳出災情，蘆竹南山路一段甚至成汪洋一片。多位議員不滿市長臉書等官方網站事前未預警、事後也沒有任何水情相關資訊，呼籲市府鎖緊螺絲。對此，市長張善政強調都有掌握狀況。市府新聞處則承諾往後會加強改善。

議員陳雅倫今天在議會總質詢表示，張善政稍早受訪稱「嚴重的時候會出現」，不過昨晚各大社團都在轉發各地淹水狀況，水務局也整理全桃園有20處大淹水，等於桃園有一半行政區都淹水，甚至有地方淹水深度達30公分，汽機車都泡水，嚴重損害市民的人身安全，這樣的狀況還不嚴重嗎？

陳雅倫表示，其實市長和各局處事前可以做更多示警，像是市府的LINE、水務局App和市長臉書都是可以布達消息的管道，但直到今天早上這些網站都沒有半點跟淹水相關的消息，只有宣傳各項活動，這是在粉飾太平嗎？為什麼事前不提供桃園可能會大淹水的訊息給市民，或第一時間提醒市民哪些路段淹水，避免用路人再去泡水？

陳雅倫表示，以其他縣市為例，台北市長蔣萬安有提前做淹水警戒演習，新竹市長高虹安也有對市民做強降雨預警，並告訴市民去哪裡領沙包，這些都是市長可以做的事情，但新北市長侯友宜跟張善政連發文都沒有，諷刺「神隱少女水鄉澤國很漂亮，神隱市長水鄉澤國是很可怕的」，接下來梅雨季節要到了，市府要改進。

議員李光達也說，今早打開市長臉書和各局處網站竟然都沒有水情消息，張市長團隊是不是遲鈍了一點，呼籲市府上緊螺絲，爾後對市民安全要更重視。

張善政表示，昨晚他在家看議會資料，也用手機跟消防局、水務局機動聯絡，了解當時下雨狀況，也知道水務局成立應變中心，都有掌握淹水地點、消退情況；如果因為排水管道沒有做好，導致水無法消退，市府團隊都會及時處理，像是蘆竹區曾有地方淹水30公分，這些在深夜1點左右都已經消退。

市府新聞處表示，這次消息布達的確有需要改善的地方，對外傳播的部分新聞處會檢討，往後有任何跟預報有關的訊息都會即時宣布。張善政說，民眾若遇到問題，都可以打1999，「民眾對1999記憶最清楚，不需其他電話號碼。」陳雅倫則回「需不需要民眾自有公評，不需要的話，民眾不用到你臉書一直留言。」