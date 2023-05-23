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桃園平鎮中豐路晚上燈光昏暗 騎士反映路樹太茂密遮光
桃園平鎮區中豐路南勢二段，尖峰時間車流量大，但有民眾陳情，每次下班行經此路段時，路燈總是非常昏暗，路都看不太清楚，仔細發現原來是安全島的路樹和路燈距離太近，把光線遮住，找上民代反應，希望市府能夠改善。
民眾陳先生表示，每天上下班都會經過中豐路，白天因為光線充足，所以沒有什麼影響，但晚上每次經過的時候，總是覺得特別暗，有一次停紅燈的時候才發現，原來安全島上的路樹都把路燈和號誌遮住了，難怪會感覺那麼暗。
議員王珮毓說，他翻閱交通部的景觀設計規範發現，樹的株距視大小從4至10公尺都有。且樹冠距離路燈應保持間距，以免枝葉阻礙光線。路燈燈桿及號誌兩側5 公尺範圍內，禁止種植行道樹。其實不僅中豐路，桃園其他許多路段也是一樣，希望市府能夠按規範改善，保障行人安全。
養工處表示，會立即通知區公所，並檢討現場照明是否能再改善，因為有些工程為區公所承辦，未來會逐步統一規範，並將制度建立起來。交通局則表示，路樹影響號誌燈的部分，會請公所優先修剪路樹，後續是否調整，會再辦理會勘確認。
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