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芎林夜市太夯浮現管理問題 鄭昱芸盼訂定縣級自治條例

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
鄭昱芸質詢時指出，現在夜市有200個攤商，湧入3000多人，但卻沒有管理的作為。圖／議員鄭昱芸提供
鄭昱芸質詢時指出，現在夜市有200個攤商，湧入3000多人，但卻沒有管理的作為。圖／議員鄭昱芸提供

新竹縣議員鄭昱芸關心芎林鄉文山夜市問題，今天在議會質詢時指出，現在夜市有200個攤商，湧入3000多人，但卻沒有管理的作為，夜市開幕後，官網湧入各種負評，其中以管理和土地問題最多，但現在卻沒有任何管理條例可以依循，盼能訂定縣級的《攤販管理自治條例》。對此新竹縣長楊文科也說，因各鄉鎮市夜市的狀況、規模不一，應回到鄉鎮市公所來訂定。

鄭昱芸指出，文山夜市自從4月12日正式開幕後，當天湧入3千人，癱瘓了周邊交通，官網也湧入各種負評，導致現在每周三晚上，警方都在交管。除了交通問題，也出現管理問題，夜市是庶民經濟，但現今200個攤商收入沒有任何稅收，「要如何算是帶動當地經濟發展？」

鄭昱芸也指出，夜市存在是因為有需求，但需求要被管理，但要誰去管理，縣府、還是鄉公所？芎林鄉長黃正彪在她臉書留言，質疑公有土地才能進行攤販管理，讓土地是否合法使用的問題也浮現，鄉長也希望她能在議會提案，或協助縣府訂定「新竹縣攤販管理自治條例」，讓民眾和攤商都能有所依循。

產業發展處長陳偉志表示，關於自治條例部分，無論公有、私有土地都可以訂定，縣長也有提到，鄉鎮市公所針對攤商的個別樣態，可以由公所自訂相關條例，以縣的立場來思考，因為攤商的樣態太多，不能用同一個條例來規範。

鄭昱芸也追問夜市土地問題，她指出，現在夜市使用地目是否合乎法規，據她所知，這塊空地是縣農會所有的空地，原本是農地，但已申請為特定目的使用，不過當地居民也有停車的需求，土地違規是否有機制？希望地政處和農業處除了現場會勘，一定要輔導把這塊土地往合法使用的方向走，讓大家可以一起使用這塊土地。

新竹縣地政處長古瓊漢表示，關於夜市土地疑似違規使用部分，按照查報原則是鄉公所提出，目前地政處已把相關公文轉給農業處，查看是否有違規使用情形，兩個單位也會來共同研議、釐清。

新竹縣議員鄭昱芸關心芎林文山夜市土地和管理問題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員鄭昱芸關心芎林文山夜市土地和管理問題。記者黃羿馨／攝影

新竹 鄉長

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