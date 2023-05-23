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雨彈狂襲桃園釀20處大淹水 市府：將逐件檢討原因
受到鋒面影響，桃園昨晚9點起出現強降雨，楊梅區、蘆竹區等6區時雨量皆達40毫米以上，楊梅區時雨量更高達60毫米，各地陸續傳出災情，蘆竹區南山路更一度大淹水，讓數十台汽機車泡在水中。桃園市水務局表示，本次降雨共造成約20處積淹水，不過雨停後隨即消退，後續針對淹水點逐件檢討原因。
中央氣象局22日深夜發布豪雨特報，水利署也發布一級淹水警戒，瞬間強降雨讓蘆竹區南山路一度淹水深約半個輪胎高，多輛機車被吹倒、車身泡水；平鎮區台66線快速道路近延平路橋下也淹水，現場有如汪洋。
水務局表示，本次降雨積水地區包含蘆竹區、中壢區等局部區域共約20處，積淹水深度普遍小於20公分，雨停後隨即陸續消退，其中蘆竹區南山路出現側溝堵塞情形，經養工處及蘆竹區公所協同當地里長協助已迅速排除。
水務長劉振宇表示，市府自昨日中午即研判夜間8點後有強降雨發生可能，因此將水務局轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預布抽水機。
劉振宇表示，昨晚雨勢加大後，捷運長庚A8站移動式抽水機及公滯四滯洪池隨即於晚間9點啟動調控應變，確保該區不致淹水，並於晚間10點30分水務局開設水災三級應變，與市府各團隊共同加速應變；三級應變已於今晨2點解除，後續將針對淹水點逐件檢討原因，並於每月跨局處開易淹水會議追蹤改善進度。
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