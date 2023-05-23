快訊

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨、豪雨特報連發 苗栗明德水庫有效蓄水率灌破9成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
鋒面帶來雨水挹注，苗栗縣明德水庫有效蓄水率94.7%，逼近滿水位。圖／本報資料照片
鋒面帶來雨水挹注，苗栗縣明德水庫有效蓄水率94.7%，逼近滿水位。圖／本報資料照片

苗栗縣鋒面影響，昨天晚間至今天上午，中央氣象局大雨、豪雨特報連發，永和山、明德、鯉魚潭蓄水大進補，其中，明德水庫1天增加約110萬立方公尺，有效蓄水一舉突破9成，逼近滿水位，預計上午9點半調節性洩洪。

苗栗地區昨天晚上下起間歇性大雨，今天清晨雨勢趨緩，挹注三大水庫蓄水，經濟部水利署水情資料，其中，苗栗縣明德水庫昨天上午7點有效蓄水1064.5萬立方公尺、蓄水率85.86%，今天上午7點蓄水1174.27萬立方公尺，蓄水率94.7%，並持續進水中。

此外，鯉魚潭水庫目前有效蓄水量5313.33萬立方公尺，蓄水率46%，昨天效蓄水量5111.74萬立方公尺，蓄水率44.24%，1天之內蓄水也增加逾200萬立方公尺。

水庫 苗栗縣 氣象局

延伸閱讀

大雨夜襲桃園市釀多處淹水災情 雨勢趨緩後已漸退

桃園大雨釀災 整排機車泡水 10多處馬路爆堵塞大淹水

鋒面降雨挹注 台南水庫進帳約14天用水量

豪雨特報範圍擴大有台南 11縣市慎防強降雨雷擊強風

相關新聞

桃園暴雨成災！市長臉書遭灌爆 張善政：若嚴重我會出現

受到鋒面影響，桃園昨晚9點起出現強降雨，各地陸續傳出災情。有網友批評這次大雨釀災不見市長人影，市長張善政上午受訪表示，昨...

桃園蘆竹「漂漂河」機車泡水 淹水原因找到了竟是它

桃園昨晚遭遇強烈雷雨，蘆竹區更成為淹水重災區，其中，蘆竹區南山路一段因為大淹水，讓許多機車被泡在水中。市府養工處表示，清...

雨彈狂襲桃園釀20處大淹水 市府：將逐件檢討原因

受到鋒面影響，桃園昨晚9點起出現強降雨，楊梅區、蘆竹區等6區時雨量皆達40毫米以上，楊梅區時雨量更高達60毫米，各地陸續...

大雨、豪雨特報連發 苗栗明德水庫有效蓄水率灌破9成

苗栗縣鋒面影響，昨天晚間至今天上午，中央氣象局大雨、豪雨特報連發，永和山、明德、鯉魚潭蓄水大進補，其中，明德水庫1天增加...

通霄海水浴場太陽能招租案爭端再起 廠商被迫暫停施工

苗栗縣通霄鎮民代表會不滿通霄海水浴場太陽能光電招租案黑幕重重，今天上午有8位代表連袂前往浴場大門口，阻止廠商及台電施工人...

猴群果園肆虐 苗栗縣申請2萬發驅猴炮

台灣獼猴危害農作物，農民不堪其擾，苗栗縣申請驅猴炮大爆發，去年100發爆增到今年2萬發，僧多粥少縣府預算僅有7000發，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦