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大雨、豪雨特報連發 苗栗明德水庫有效蓄水率灌破9成
苗栗縣鋒面影響，昨天晚間至今天上午，中央氣象局大雨、豪雨特報連發，永和山、明德、鯉魚潭蓄水大進補，其中，明德水庫1天增加約110萬立方公尺，有效蓄水一舉突破9成，逼近滿水位，預計上午9點半調節性洩洪。
苗栗地區昨天晚上下起間歇性大雨，今天清晨雨勢趨緩，挹注三大水庫蓄水，經濟部水利署水情資料，其中，苗栗縣明德水庫昨天上午7點有效蓄水1064.5萬立方公尺、蓄水率85.86%，今天上午7點蓄水1174.27萬立方公尺，蓄水率94.7%，並持續進水中。
此外，鯉魚潭水庫目前有效蓄水量5313.33萬立方公尺，蓄水率46%，昨天效蓄水量5111.74萬立方公尺，蓄水率44.24%，1天之內蓄水也增加逾200萬立方公尺。
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