快訊

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

新竹縣晚間降雨 多處地下道淹水

中央社／ 新竹縣22日電

新竹縣今天晚間降雨，在通往湖口鄉大同地下道、三元路地下道，以及竹北市中正東路地下道都有出現淹水情形，新竹縣消防局今天說，已拉設封鎖線警戒，避免民眾進入。

新竹縣議員吳旭智向中央社記者表示，今天開始降雨時，他也外出巡視，目前了解到在竹北成壠社區有積水，相關單位處理中。

吳旭智說，目前他了解到，在竹北中正東路地下道，目前已達警戒水位，警示系統有顯示進行道路封鎖。

竹北市民代表陳禹同向中央社記者指出，竹北市鳳山溪口水門處，目前已滿水，也請縣府密切注意，適時抽水避免災情。

新竹縣消防局長陳中振向中央社記者表示，湖口鄉的大同地下道以及三元路地下道都有發生積水，已拉設封鎖線警戒，避免民眾進入。

新竹縣政府提供新聞資料指出，新豐鄉淹水1級警戒，新豐鄉部分路面已開始出現積水，以及湖口鄉大同地下道、竹北市中正東路地下道等處也有積水，現場拉起封鎖線警戒，相關案件由消防局列入管制並通報相關單位後續處理。

縣府表示，竹縣已進行災害應變中心3級開設，而消防局出動各分隊查察災情，工務處也與各鄉鎮市公所、第二河川局調度大型抽水機至防汛熱點，必要時隨時啟動抽水作業。

新竹 北市 淹水

延伸閱讀

暴雨狂灌新竹！新豐降雨破60.5毫米 地下道多處淹水

白鼻心橫躺學校前沒動靜 竹縣議員來救援發現已遭路殺亡

竹北公園建築遲未動工 居民：用鐵皮圍超過2年很誇張

影像曝光！竹市轎車無視警示柵欄放下 強闖淹水地下道

相關新聞

大雨、豪雨特報連發 苗栗明德水庫有效蓄水率灌破9成

苗栗縣鋒面影響，昨天晚間至今天上午，中央氣象局大雨、豪雨特報連發，永和山、明德、鯉魚潭蓄水大進補，其中，明德水庫1天增加...

6月中增科技執法 桃園高鐵站 臨停逾3分鐘開罰

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區常見違規停車，市警局交通大隊昨宣布，6月15日起新增違規臨時停車科技執法，停車1分30秒、...

2年多只見圍籬 竹北公園建築 遲未動工惹議

新竹縣政府整修六家水圳、沿線舊建築以重現歷史現場，其中竹北市水汴頭公園（公三公園）內有紅磚老屋，原先預定作為水圳故事館，...

苗栗不只YouBike1.0 明年設YouBike2.0無縫接軌

苗栗縣YouBike1.0合約到明年底，縣府將提前部署，昨宣布明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，1.0到期...

桃園公車駕駛荒 通勤族：班表很亂

桃園市公車駕駛缺額達260人，約占總量25%，駕駛荒帶來減班等搭車不便，市府交通局昨宣布，6月1日起再加碼4000元補貼...

豐邑搶險計畫未過 限10天重送、得辦說明會解釋搶救措施

豐采520天坑事件，新竹縣府專案小組今天開會審查豐邑建設所提搶險計畫，會中專家委員認為仍不夠詳盡，要求10天內修正後再提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦