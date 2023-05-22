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竹北天坑事件建商提搶險計畫 縣府要求補正再提

中央社／ 新竹縣22日電

新竹縣政府今晚表示，針對豐采520天坑事件，今天進行建商所提的搶險計畫審議，但內容看不出具體搶險措施，要求10天內修正再提出，絕不允許以搶險偷渡復工。

新竹縣政府發布新聞資料指出，針對豐采520天坑事件，縣府今天審查豐邑建設所提搶險計畫，會中專家委員逐一審視計畫各項內容，認為仍不夠詳盡，一致要求10天內修正後再提。

縣府表示，為維持地下室安全性，必須以1個月為單位提報具體搶修內容，也要經第3方單位認證，再由專案小組檢視補充，絕不允許以搶險偷渡復工。

縣府指出，若在首階段計畫通過，豐邑建設也要舉辦公開說明會，向各界清楚解釋搶救措施和安全問題，下階段搶險也須再經專案小組審議才能繼續。

會中委員表示，從報告內的做法來看，其實就是繼續地下室的施工，雖然盡快完成地下室工程，對安全性會更有保障，但道路坍塌事件不斷發生，應是有水不斷滲入基地內，帶走砂土所導致。

委員表示，研判豐邑原本的施工無法解決問題，要求應加入不同的工法，以解決地下水滲入問題。

縣府指出，在監測數據部分，莊敬六街與勝利二路分別都顯示出可能的土質密度較低的狀況，縣府也要求必須納入搶險計畫中，該補強就要馬上做，讓民眾安心。

縣府表示，會議最後縣府、專家委員、竹北市公所、豐邑建設公司達成共識，不允許豐邑建設以搶險為名，實際行復工之實，要求豐邑以1個月為單位重新提報搶險計畫，專案小組分階段審核搶險，且只針對搶險具體作為，不談復工。

新竹 天坑

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