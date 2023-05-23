快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗不只YouBike1.0 明年設YouBike2.0無縫接軌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，與現有1.0站點同時使用，希望無縫接軌。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，與現有1.0站點同時使用，希望無縫接軌。記者范榮達／攝影

苗栗縣YouBike1.0合約到明年底，縣府將提前部署，昨宣布明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，1.0到期後再拆除，更換2.0系統，過度期1.0、2.0同時使用，方便跨縣市騎車，借還不卡卡。

縣府在苗栗市、頭份市等7個鄉鎮市設置公共自行車租賃站點，共67站、1850輛，以YouBike1.0系統為主，僅在鄰近台中市、新竹市的苑裡鎮及竹南鎮9站，設置60柱YouBike2.0系統，縣議員曾玟學、蕭詠萱等人關心1.0、2.0系統「落差」，憂心跨縣市借還不方便，要求盡速提升，並增設站點。

縣府工務處長古明弘表示，YouBike1.0合約到2024年12月31日，採固定站點、固定車柱的方式，站點間距離至少500公尺，但2.0設站是趨勢，站點距離也可縮短至300公尺，縣府規畫200站、5000輛車，包括2.0E電動輔助車在內。

古明弘表示，縣府今年底就會啟動籌備經費及發包工作，明年參酌地方、鄉鎮市公所的意見，以及民眾陳情地點等，陸續建置133個YouBike2.0站點，至於1.0原有的67站，明年底到期以後拆除，更換2.0系統，明年1.0、2.0系統就會同時使用，希望無縫接軌，減少使用者不便。

YouBike 新竹 曾玟學

延伸閱讀

鋒面影響 苗栗以北7縣市大雨特報

議員批苗21線復建疑偷工減料 苗栗縣府指交政風調查

苗栗後龍國中私地徵收約1.7億 鍾東錦允諾逐年編列預算

不只是YouBike1.0 苗栗明年升級YouBike2.0無縫接軌

相關新聞

大雨、豪雨特報連發 苗栗明德水庫有效蓄水率灌破9成

苗栗縣鋒面影響，昨天晚間至今天上午，中央氣象局大雨、豪雨特報連發，永和山、明德、鯉魚潭蓄水大進補，其中，明德水庫1天增加...

6月中增科技執法 桃園高鐵站 臨停逾3分鐘開罰

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區常見違規停車，市警局交通大隊昨宣布，6月15日起新增違規臨時停車科技執法，停車1分30秒、...

2年多只見圍籬 竹北公園建築 遲未動工惹議

新竹縣政府整修六家水圳、沿線舊建築以重現歷史現場，其中竹北市水汴頭公園（公三公園）內有紅磚老屋，原先預定作為水圳故事館，...

苗栗不只YouBike1.0 明年設YouBike2.0無縫接軌

苗栗縣YouBike1.0合約到明年底，縣府將提前部署，昨宣布明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，1.0到期...

桃園公車駕駛荒 通勤族：班表很亂

桃園市公車駕駛缺額達260人，約占總量25%，駕駛荒帶來減班等搭車不便，市府交通局昨宣布，6月1日起再加碼4000元補貼...

豐邑搶險計畫未過 限10天重送、得辦說明會解釋搶救措施

豐采520天坑事件，新竹縣府專案小組今天開會審查豐邑建設所提搶險計畫，會中專家委員認為仍不夠詳盡，要求10天內修正後再提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦